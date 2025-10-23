Almería, la provincia más joven de Andalucía pierde hijos, ¿por qué?

Almería se hunde en nacimientos pese al empuje de la inmigración. La provincia registra 4.188 bebés entre enero y agosto de 2025, 186 menos que un año antes, lo que supone una caída del 4,3 %, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras Andalucía crece un 6,1 % y España un 4,4 %, Almería rompe la tendencia y vuelve a perder natalidad, consolidando un declive demográfico que ya se prolonga casi una década.

El resto de Andalucía muestra un repunte significativo, con 79.263 nacimientos en los ocho primeros meses del año, su mejor cifra desde 2020. Provincias como Sevilla, Málaga y Cádiz lideran ese crecimiento, mientras que Almería y Jaén se mantienen en negativo, confirmando una tendencia estructural.

Un oasis joven que no da hijos

Pese a tener una de las poblaciones más jóvenes del sur de España, Almería no logra transformar esa ventaja demográfica en más nacimientos. La caída afecta tanto a la capital como al interior, y refleja un cambio profundo en los patrones familiares, marcado por el retraso en la edad de maternidad y la inestabilidad laboral.

La provincia mantiene una de las mayores tasas de población extranjera de Andalucía, pero su impacto sobre la natalidad se ha reducido. La mayoría de estos residentes son trabajadores temporales del campo y los servicios, sin proyectos familiares estables en el territorio.

Factores que explican el descenso

Los demógrafos coinciden en que la combinación de vivienda cara, empleo precario y falta de conciliación sigue siendo el principal freno. La edad media al primer hijo supera ya los 31 años, lo que reduce el número medio de nacimientos por mujer y limita la recuperación natural.

Un retroceso sostenido desde 2016

En apenas diez años, Almería ha pasado de superar los 7.000 nacimientos anuales a situarse en torno a los 6.000, lo que representa una caída del 25 %. El dato confirma que la provincia no ha logrado recuperar el dinamismo demográfico previo a la pandemia.

España mejora, pero sigue por debajo del reemplazo

A nivel nacional, los 410.583 nacimientos registrados entre enero y agosto suponen un crecimiento del 4,4 %, el mayor en tres años. Sin embargo, la tasa de natalidad se mantiene por debajo de los 8 nacimientos por mil habitantes, uno de los niveles más bajos de Europa.

El espejismo de la recuperación

Los expertos advierten que el repunte nacional y andaluz podría responder a factores coyunturales, como el efecto rebote pospandemia. En cambio, en Almería, el declive se mantiene constante y refleja problemas de fondo más profundos que la coyuntura económica.

La brecha provincial se amplía

La diferencia entre las provincias andaluzas se acentúa: Málaga, Sevilla y Cádiz crecen de forma sostenida, mientras Almería y Jaén siguen en retroceso. La distancia entre el litoral oriental y el resto de Andalucía es ahora la mayor en más de una década.

El fenómeno se resume en una paradoja: una provincia joven, activa y en expansión, pero sin hijos. El crecimiento de población en Almería se apoya exclusivamente en la inmigración, sin un incremento paralelo de nacimientos.

El saldo vegetativo —diferencia entre nacimientos y defunciones— continúa siendo negativo. Almería crece solo por llegada de población extranjera, un modelo que los demógrafos consideran insostenible a medio plazo si no se estimula la natalidad y la estabilidad familiar.