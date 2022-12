El Puerto de la Ragua cierra su estación por la dejadez institucional

El Puerto de la Ragua fue antaño uno de esos lugares a los que acudían andaluces y foráneos para practicar esquí de fondo, pues no hay en Andalucía una pista de tales características. Pero la estación ha ido a menos, unas veces por la escasez de nieve y, otras, las más, por el total abandono (o la falta de acuerdo) de las administraciones.

El Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua ha hecho oficial que, este año, permanecerán cerradas la estación de esquí de fondo y trineos. Sin duda, un varapalo para los aficionados a esta actividad de toda Andalucía. Y lógicamente para los almerienses, que encontraban en el Puerto de la Ragua la estación de esquí y trineos más cercana en todo el país. Pero es que no había otra opción. Era eso o dar una imagen lamentable.

La situación en la que se encuentran las instalaciones, tal y como han confirmado a este medio fuentes completamente autorizadas, son lamentables: “La estación no se puede abrir en las condiciones en las que se encuentra. No se puede estar alquilando material mientras te caen goteras en la cabeza. No te puedes cambiar de ropa en los aseos por el estado en el que se encuentran y así en el conjunto de las instalaciones”. Así de claros se muestran.

El restaurante, albergue están cerrados desde hace años. Sus deficiencias son innumerables y la sala de alquiler de material abrió por última vez durante tres semanas en 2020.

Pero las deficiencias no se quedan ahí. También se extienden hasta las estaciones de esquí de fondo y de trineos. Faltan recursos para poner tener las instalaciones en perfectas condiciones, la máquina que el Puerto de la Ragua posee para su mantenimiento data del año 1995, por ejemplo.

Y en cuanto al personal, en la actualidad hay dos personas trabajando en las instalaciones del Puerto de la Ragua, cuando lo lógico es que, en condiciones normales, hubiera más de diez.

La pregunta es evidente, ¿a quién corresponde solucionar el problema? Y la respuesta es sencilla. A las administraciones. La Estación Recreativa Puerto de La Ragua es una empresa de capital público en la que las Diputaciones de Almería y Granada, así como los Ayuntamientos de Bayárcal, Ferreira y Nevada, municipios sobre los cuales se extiende la estación, poseen el 20% cada uno de las acciones de este consorcio.

El problema radica en el entendimiento entre estas. Según apuntan a diario de Almería fuentes solventes, cuando una institución mira y tira hacia adelante, puede que haya otra que entienda que no es el momento. Y eso ha ocasionado que durante los últimos años, el Puerto de la Ragua haya pasado completamente al olvido. Lejos han quedado aquellas semanas en las que recibía en torno a los 8.000 visitantes.

Por ello, entendiendo que es imposible abrir la estación de esquí a visitantes debido al estado deplorable e las instalaciones, los trabajadores del consorcio hayan decidido que no puede prestar servicio en tales condiciones. Así que la pelota está en el tejado de las administraciones implicadas en su gestión. Si el Puerto de la Ragua quiere sobrevivir, es ahora o nunca.

Ciertos progresos en los últimos meses

Es cierto que las presiones han hecho que durante el último año y medio se haya dado algún progreso. Y exista, por primera vez en mucho tiempo, bastante más entendimiento entre las distintas partes del consorcio. Parece que todas reman hacia adelante. Pero ya no se trata de remar, se trata de llegar a la meta porque esto se ha convertid en una lucha contra el crono.

El primero de los pasos ha sido la aprobación de los estatutos, un hecho primordial y en el que las partes implicadas se han puesto de acuerdo. Es que había dos opciones, o aprobarlas o firmar la sentencia de muerte de esta zona recreativa.

Eso trajo consigo la aprobación de una cantidad que supera los 1,2 millones de euros con el fin de llevar a cabo una reforma considerable de las instalaciones, principalmente del bar- restaurante, la nave dedicada al alquiler de materiales, el albergue y el aparcamiento.

¿El problema? Que ese dinero se ha aprobado y prometido, pero en ningún momento ha estado disponible para acometer las reformas. Y ahora llegan elecciones municipales y eso podría alargar aún más en el tiempo esta promesa. Una promesa que podría devolver a la vida al Puerto de la Ragua.

¿Dónde se esquía?

Y con esto, la provincia de Almería, pues el Puerto de la Ragua se encuentra a caballo entre Granada y Almería, se queda sin ningún lugar al que acudir para esquiar. Y no es por falta de voluntad (ni de cotas altas) porque desde una parte del consorcio ponen su esfuerzo permanente para sofocar el abandono que sufre desde hace tiempo el Puerto de la Ragua, pero si no hay implicación por falta de las administraciones, poco se puede hacer.

Aun así, la zona recreativa sí que se puede seguir visitando en cualquier época del año, incluso si alguien quiere llevar su equipo (por su cuenta y riesgo) pero lo que un día se pudo convertir en una estación puntera, ahora es la nada. No hay lugar para tomar ni un triste café. Agua sí, porque se puede acudir a la fuente del Pilar de las Yeguas.

Suerte que la naturaleza sigue estando ahí, al igual que la zona recreativa, los paseos, el senderismo o las rutas en bici, que no morirán junto a la estación porque estas no depende de que alguien decida implicarse, sino de la gente.

Está acondicionada con infraestructuras para la práctica de deportes de invierno, de naturaleza y turismo activo, como senderismo, orientación, rutas BTT, ascensiones, esquí de fondo, trineos de perros y esquí de travesía, pero claro, ahora no todo esto está en funcionamiento.

Nieva menos, y eso es otro problema

Cuando un mayor dice que en sus tiempos nevaba más, algo de razón lleva. Eso está pasando en el Puerto de la Ragua desde hace tres lustros. La última temporada buena de nieve fue en el año 2008. Desde entonces, aunque ha habido años mejores y otros peores, la cantidad de nieve que ha caído en la zona se ha ido reduciendo hasta el punto de que en 2021, apenas nevó. Y eso también lastra la competencia del Puerto de la Ragua.

Además, por situarse esta zona dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, no se pueden utilizar máquinas para crear nieve artificial. Por lo que se depende exclusivamente de la naturaleza.

Eso sí, fuentes fiables apuntan a Diario de Almería que con los medios necesarios, la nieve acumulada en ciertos puntos sí que se podría mantener para el disfrute de los visitantes.

Inicios del Puerto de la Ragua como estación de esquí

El Consorcio explica en su página web que la afluencia de visitantes se incrementa notablemente ya finales de los años 80, coincidiendo con el auge del turismo rural y la puesta en valor de los recursos naturales de este espacio, su catalogación como Parque Natural.

Los responsables municipales de Bayárcal, Fereira y Nevada se unen para demandar una mayor atención, por parte de las administraciones competentes, para el aprovechamiento turístico y económico de los recursos del Puerto de La Ragua.

Es en estos momentos, cuando el Ayuntamiento de Nevada fomenta el primer servicio turístico del Puerto de La Ragua: el bar-restaurante “Chiringuito”, que se construyó aprovechando la infraestructura del antiguo Pilar de las Yeguas.

Ya al inicio de la década de los 90 y, promovida especialmente por los Ayuntamientos de Ferreira y Guadix, se hace viable la práctica activa del esquí de fondo gracias a la donación, por del Consejo Superior de Deportes, de una máquina pisanieves para el acondicionamiento de las pistas.

Diversas coyunturas, entre ellas la de la candidatura de Sierra Nevada para la organización de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1995, favorecen las primeras actuaciones de importancia en este espacio.

La de mayor trascendencia fue la impulsar, a iniciativa de la Diputación de Granada, la formación de un Consorcio para el desarrollo de este entorno; en donde entrarían a formar parte los Ayuntamientos con territorio en el puerto y la Diputación de Almería.

En 1991, sin haberse constituido aún el Consorcio, sus integrantes promueven, con el apoyo de Sierra Nevada 95 y la Consejería de Turismo, el inicio de la construcción del Albergue Puerto de La Ragua; que se paraliza en 1992.

Paralelamente se acondiciona la primera pista para la práctica del esquí de fondo: el Circuito de Ferreira.

La administración forestal realiza sucesivas actuaciones de limpieza de la masa de pinar existente, y en 1994, la Consejería de Medio Ambiente, promueve la construcción del Punto de Información del Puerto de La Ragua, un Area Recreativa y un parque infantil, así como, las instalaciones de abastecimiento y saneamiento necesarias.

A finales del año 1994, se formaliza oficialmente el Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua, en el que entran a formar parte los Ayuntamientos de Ferreira, Bayárcal y Nevada, y las Diputaciones de Granada y Almería, con el objetivo de crear, promover y gestionar la Estación Recreativa, siendo a partir de ese momento quién lidera la iniciativa para dar las soluciones adecuadas a la problemática de uso público y desarrollo.

Finaliza, en primer lugar, el Albergue-Refugio (1995) y asume el mantenimiento, limpieza y evacuación de residuos en el Puerto de La Ragua. Promueve la realización de los circuitos de fondo de Bayárcal (1995), de orientación, de acondicionamiento físico y de habilidad en bicicleta (1996), y la instalación de una emisora de radiofrecuencia en las cercanías del Hornillo. La Diputación de Granada acondiciona y señaliza el sendero GR-7 en su tramo Ferreira-Puerto de La Ragua.

A nivel deportivo, se inician las primeras campañas importantes para la promoción del esquí de fondo a través de los servicios de deportes de las Diputaciones Provinciales (1996), tradicionalmente adjudicadas a la empresa de actividades deportivas “Multiocio y Gestión, S. L.”.

En 1996, el Consocio asume también la gestión del Punto de Información, llevada hasta ese momento por EGMASA.

Se promueven, también, la celebración de importantes eventos deportivos como Campeonatos de España de Esquí de Fondo, etapas de la Vuelta Ciclista a España, a Andalucía y a la Provincia, Campeonatos de Orientación, de Tiro de Trineos de Perros Nórdicos, de Bicicleta de Montaña y pruebas de Aventura.

En 1998, se instala en las inmediaciones del Puerto la empresa Aventura Polar en el Sur, dedicada a servicios y actividades turístico-deportivas como rutas a caballo, recorridos en trineos de perros nórdicos, tiro con arco, etc.; ubicando su base operativa en el paraje denominado Haza del Hielo (a 4 km. del Puerto de La Ragua, siguiendo la pista forestal de Laguna Seca), cedido por el Ayuntamiento de Bayárcal.

En 1998, el Parque Natural de Sierra Nevada, acondiciona los senderos que parten del Puerto de La Ragua en dirección al “Morrón del Hornillo”, al “Chullo”, y el inicio del sendero a “Laguna Seca”.

En 1999, la Diputación de Almería acondiciona y señaliza el sendero GR-7 en su tramo Laroles-Bayárcal-Puerto de La Ragua.

En el año 2000, se cierra el Bar-Restaurante el Chiringuito, pasando esta dependencia a ser almacén para las necesidades de la Estación.

En el año 2001, el Consorcio Puerto de La Ragua, acondiciona y señaliza los senderos que partiendo del Puerto de La Ragua van a “Laroles”, a “Dólar” y al refugio-vivac “El Doctor”, conforme a la normativa del Parque Nacional, así como, ejecuta un proyecto de señalización turística, igualmente adaptado a la citada normativa, con una dotación de cuatro paneles informativos, enclavados en parterres.

El Parque Nacional de Sierra Nevada, se encuentra ejecutando otro proyecto de acondicionamiento de los senderos desde el Puerto de La Ragua a “Aldeire” y a “Laguna Seca”.

En el año 2002, el Consorcio Puerto de La Ragua, delimita la estación, para un uso acorde con la normativa del Parque Nacional, así como, el control de accesos y aparcamiento, igualmente se inauguran las nuevas instalaciones destinada al alquiler de material.

El Parque Nacional de Sierra Nevada, da permiso para la construcción de un aparcamiento controlado e integrado en el lugar, evitando el impacto ambiental y visual.