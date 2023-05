Almería, escudo protector del desarrollo silvestre y humano en el Sahara y Sahel

Almería suma décadas siendo un aliado del Sáhara. Lo dice la historia y lo refuta el presente. Y han sido los defensores de la vida silvestre, en buena parte científicos, los que han logrado una comunión entre el ecosistema y los habitantes de este en zonas como el Sahel y el Sáhara.

Para la historia ha quedado el nombre de José Antonio Valverde, quien murió hace ahora 20 años, pero cuyo trabajo logró la superviencia de numerosas especies animales que la guerra estaba masacrando en el Sahara. La operación Mohor ha sido una de los proyectos más arriesgados de las últimas décadas teniendo como fin el preservar la fauna.

Descubrieron que la fauna sahariana estaba siendo exterminada y que algunas especies, como la gacela dama mohor, podían extinguirse. Asi que idearon una operación de rescate. Trasladaron ejemplares de esta y otras especies al Instituto de Aclimatación de Almería, hoy la EEZA-CSIC, para su reproducción en cautividad. Para acogerlas se creó el 19 de octubre de 1971 el PRFS, en el que se realizaron programas de cría en cautividad, asegurando así su supervivencia, y alcanzando un tamaño poblacional que ha permitido llevar a cabo a lo largo de los años diversos proyectos de reintroducción de gacelas en sus hábitats naturales.

El encuentro por el Sahara y Sahel

Lo que ahora se desarrolla en una parte y otra es una evolución de lo que el grupo de personas lideradas por José Antonio Valverde inició. Almería acote este 4 y 5 mayo el Sahel & Sahara Interest Group (SSIG), donde se dan cita organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, investigadores e investigadoras e instituciones zoológicas que trabajan en favor de la conservación de especies, ecosistemas y paisajes sahelo saharianos, integrando y procurando el desarrollo y bienestar de las personas que habitan esa amplia región al norte de África.

La reunión cuenta con cerca de 80 expertos/as y está organizado por la Estación Experimental de Zonas Áridas, instituto de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la ONG internacional Sahara Conservation, con la colaboración del Zoo de Saint Louis y la organización Vogelbescherming Nederland.

Expertos en ecología, gestión y conservación de especies en peligro de extinción, llegados de 16 países, con representación de casi todos los países del norte de África y el Sahel, participan en este evento en el que a través de 40 ponencias se abordan temáticas como las interacciones entre humanos y vida silvestre, las perspectivas sobre la biología de las especies y las implicaciones para la conservación in situ y ex situ, los modelos de gestión de áreas protegidas en la región del Sahara y Sahel, entre otras, con el fin de compartir durante este encuentro, información y construir alianzas sólidas para la conservación en el Sahara.

Aunque no es una organización de membresía formal, SSIG juega un papel único como foro para que las personas se reúnan, establezcan redes, compartan información y construyan alianzas sólidas para la conservación del Sahelo-Sahara a través de su reunión anual. Sahara Conservation se compromete a mantener este papel.

Su visión la de un Sáhara donde los procesos ecológicos funcionen naturalmente, “con plantas y animales existiendo en números saludables a lo largo de su rango histórico; un Sahara que beneficie a todos sus habitantes y donde el apoyo para su conservación provenga de actores de todos los sectores de la sociedad”.

Una exposición con imágenes de expediciones

Como actividad complementaria a la reunión, se ha presentado la exposición fotográfica que lleva por título, “The interactions between people and nature in the Sahara desert” de Ugo Mellone, compuesta por 20 fotografías, que son el resultado de varias expediciones que el autor realizó al Sáhara durante 12 años, que muestran sus contrastes en el paisaje, su biodiversidad y a sus habitantes. Sin duda, una forma ilustrativa de poner formas a la imaginación de los presentes en otros países.