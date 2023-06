La almeriense iglesia de San Sebastián cumple 350 años

Tras la Reconquista de Almería por los Reyes Católicos en 1489, la población comienza a salir de las murallas. La mayor parte se establece extramuros por la Puerta de Pechina, en una zona de huertas que en 1505 fue cedida a los monjes Trinitarios para que edificaran un convento, a cuya ermita procesionaba el Cabildo los días de San Sebastián y San Marcos. Hasta que el día 7 de julio de 1673, hace ahora 350 años, el Rey da permiso para erigir la parroquia de San Sebastián de las Huertas. Veinte días después el prior de la Catedral, Gregorio de Arroyo, bendice la primera piedra del nuevo templo y él mismo se hizo cargo de la administración de las obras. Por extraño que parezca, sólo 6 años después las obras estaban prácticamente finalizadas (1679), excepto la fachada principal, que se cerró con un muro, siendo Obispo Antonio de Ibarra, cuyo escudo figura en la puerta lateral.

En 1735, el Cabildo acordó que “en atención a ser muy ceñido el sitio de la iglesia respecto a la numerosa población de la parroquia dispónese construya un atrio ante la puerta principal de forma que pueda verse el Altar Mayor”. En 1883 se levantó el baptisterio y las dependencias parroquiales y en 1918, Antonio Bédmar realiza las pinturas del interior del templo. En la guerra civil se dañó la iglesia que fue restaurada en 1940. Diez años más tarde, Ruiz Miralles pinta el techo completo y nada cambió ya hasta 1996 en que se habitaron los refugios subterráneos como nuevos salones parroquiales.

Como hemos dicho, este 2023 se cumplen 350 años de la colocación de la primera piedra de la iglesia. Por ello, desde el 21 de octubre de este año hasta el 20 de enero (festividad de San Sebastián) del próximo, la parroquia va a organizar una serie de actos conmemorativos. Comenzaron el sábado con la presentación del Cartel anunciador que corrió a cargo de Andrés García Lorca, feligrés de la parroquia desde su nacimiento. “Nací en la actual calle Murcia, aquí me bautizaron, me casé y he bautizado a mis cuatro hijos. Siempre ha sido mi espacio cristiano de referencia y desde que hice la Primera Comunión hasta los 13 ó 14 años fui monaguillo casi diariamente”.

Desgranó a continuación sus recuerdos del barrio de Las Huertas en su infancia y juventud: bares, tiendas, hostales, el estanco, la panadería, la bodega, los patios de vecindad... También tuvo un recuerdo para las Cofradías radicadas en la iglesia: actualmente, El Amor y la Virgen del Carmen de las Huertas y antaño, la Borriquilla, Prendimiento e incluso la Soledad. Rescató igualmente de su memoria aquellos Viernes Santos de su juventud, las hogueras de San Sebastián y las novenas de La Milagrosa. “Celebrar los 350 años es manifestar fe en el futuro”, concluyó. Antes de su presentación , se destapó el Cartel, una acuarela de Canteras Alonso que recoge la fachada del templo y la plaza a la que da nombre (foto 3). Acabó el acto con la interpretación de dos piezas en la guitarra de José Carlos Llinares. Con la entrega de sendos recuerdos a presentador y guitarrista se puso fin a la velada.