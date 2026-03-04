Muere una joven de Almería en el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander

Servicios de emergencias trabajan en la zona de la playa de El Bocal, en Santander, tras el colapso de una pasarela el 3 de marzo de 2026, suceso que ha provocado varias víctimas y ha activado un amplio operativo de rescate en la costa cántabra. Foto: Nacho Cubero.

El derrumbe de una pasarela costera en la zona de El Bocal, en Santander, ha provocado una tragedia con cinco jóvenes fallecidos. Entre las víctimas se encuentra una joven de Almería de 20 años, según han confirmado las autoridades tras la identificación de los cuerpos.

El accidente se produjo en la tarde del martes cuando un grupo formado por seis chicas y un chico caminaba sobre la pasarela de madera situada en este tramo del litoral cántabro. La estructura se desplomó de forma repentina, lo que desencadenó un amplio operativo de rescate en la zona.

Las víctimas mortales son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un joven de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), una joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria) y la joven almeriense de 20 años.

Además, una chica de 19 años natural de Elvillar (Álava) permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, mientras que otra joven de 20 años vecina de Guadalajara continúa desaparecida.

Los equipos de rescate han retomado a primera hora de este miércoles las labores de búsqueda para tratar de localizar a la joven desaparecida. En el operativo participan 118 efectivos que trabajan por tierra, mar y aire.

La juez autoriza entregar los cuerpos a las familias

La juez encargada de la investigación ha autorizado ya la entrega a las familias de los cuerpos de las víctimas que han sido identificadas. Según ha explicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la previsión es que esta entrega se produzca a lo largo de la tarde.

El dispositivo de búsqueda se mantiene activo en la zona del accidente con la incorporación de medios técnicos especializados. Entre ellos se encuentra un dron subacuático de la Policía Nacional para revisar el entorno marino en el área donde se produjo el derrumbe.

La alcaldesa ha señalado que los equipos siguen trabajando con la esperanza de localizar a la joven desaparecida. “Seguimos con la esperanza de recuperar a la única víctima que queda”, ha afirmado durante su comparecencia ante los medios en el lugar del accidente.

Investigación abierta sobre el colapso

La Policía Científica ha estado trabajando durante la mañana en el lugar de los hechos para recopilar pruebas que permitan esclarecer las causas del colapso de la pasarela.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado que el operativo sigue centrado en la búsqueda de la joven desaparecida en una zona de costa cuya orografía es compleja para trabajar.

Las diligencias judiciales abiertas analizarán el estado de la infraestructura de madera construida por Costas y las circunstancias en las que se produjo el derrumbe, mientras continúan las tareas de inspección y recopilación de información en el entorno de El Bocal.