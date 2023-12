6.461 almerienses se beneficiarán del aumento del 10% de pensiones no contributivas y asistenciales

El Gobierno de andaluz ha renovado su compromiso de revalorizar la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales con una subida del 10% en el complemento autonómico que destina a las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM) para el año 2024. Una medida que beneficiará a 6.461 almerienses dentro del grupo de población más vulnerable. El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Francisco Bellido, ha explicado que “este incremento del 10% en las ayudas extraordinarias destinadas a perceptores de pensión no contributiva es el más alto de los aprobados por un gobierno andaluz en los últimos 20 años”. Bellido ha reconocido que “las pensiones no contributivas tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social y esto, unido a un también bajo nivel de rentas, lleva a considerar a este colectivo en riesgo de exclusión social.”

González Bellido ha explicado que “desde el Gobierno andaluz estamos trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan y alcanzar una justicia social. Medidas como las que se han aprobado en el Consejo de Gobierno sirven para demostrar el impulso que la Junta de Andalucía está realizando en materia social”. Tras esta aprobación la cuantía individual del complemento para las pensiones no contributivas pasa de los 162,20 euros a 178,42 euros para 2024. Para su abono, será un requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2023, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz. En el caso de Almería habrá 6.317 beneficiarios de (PNC) en la provincia.

En el caso de las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.725 euros para todo el próximo año frente a los 1.568 de 2023. Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial en el momento del abono de dichas ayudas o tener reconocido el subsidio durante al menos los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía. Por este concepto, el número de personas beneficiarias de estas ayudas para 2024 en Almería asciende aproximadamente a 144 personas, de ellas 18 del Fondo de Asistencia Social, y 126 del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos.