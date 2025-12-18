Almería adelanta la Nochevieja con sus 12 tomates de la suerte: guía para no perderte la gran fiesta en la Plaza Vieja

Almería se prepara para vivir una de las jornadas más originales y con mayor identidad de su calendario navideño. El próximo 30 de diciembre, la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Plaza Vieja, será el escenario de la segunda edición de ‘Los 12 Tomates de la Suerte’. Esta iniciativa, que ya sorprendió en su estreno el pasado año, busca consolidarse como el preludio festivo oficial a la Nochevieja, sustituyendo las tradicionales uvas por el producto más emblemático de la provincia: el tomate cherry.

La organización, que corre a cargo de la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica en colaboración con el área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, ha decidido redoblar esfuerzos tras el éxito rotundo del año anterior. En esta ocasión, se repartirán 6.000 bolsas de tomates cherry entre los asistentes, una cifra que prácticamente duplica la logística de la primera edición, celebrada entonces en la Plaza de la Catedral.

Una tradición que refuerza la identidad agrícola

El evento ha sido presentado oficialmente con la participación de figuras clave como Rafael Rodríguez, de Almería Gastronómica, y miembros destacados de la Cofradía del Tomate como Mabel Salinas, el chef Antonio Gázquez y Manuel Leal. Durante la rueda de prensa, se ha hecho especial hincapié en que este evento no es solo una celebración festiva, sino una reivindicación del potencial agrícola de la tierra y un símbolo de prosperidad para el año venidero.

Juan José Segura, concejal de Agricultura, Zonas Verdes y Agua, ha manifestado que este tipo de propuestas refuerzan la imagen de Almería como referente gastronómico. Según el edil, la iniciativa permite compartir en familia un momento de alegría mientras se pone en valor un motor económico y cultural de la ciudad, integrándose perfectamente en la programación de Navidad y Reyes diseñada por el Consistorio.

Campanadas con sabor a Almería

La gala, que comenzará a las 19:00 horas, contará con la conducción de la periodista Mar Villalobos, embajadora de la Cofradía, y Rafa Rodríguez. Juntos guiarán al público a través de una cuenta atrás simbólica cargada de sorpresas. La intención es que la Plaza Vieja se convierta en un hervidero de almerienses y visitantes que deseen ensayar el rito de fin de año con un toque puramente local y saludable.

El chef Antonio Gázquez ha resaltado durante la presentación la importancia de promocionar el tomate como el producto estrella de la provincia, señalando que la presentación de este año será "de lujo". Para la Cofradía, el traslado a la Plaza Vieja supone una oportunidad inmejorable al tratarse de un entorno renovado que permite una mayor afluencia de público y una proyección visual más impactante para los medios de comunicación.

Música de altura para cerrar la jornada

Una de las grandes novedades de este 2025 es la incorporación de una oferta musical de primer nivel. Tras la ingesta de los doce tomates cherry al ritmo de las campanadas, el escenario de la Plaza Vieja recibirá a ‘Las Migas’. El grupo, recientemente nominado a un Grammy Latino y máximo exponente del flamenco contemporáneo, ofrecerá un concierto que servirá como broche de oro a la celebración.

La elección de este grupo responde a la voluntad del Ayuntamiento de ofrecer una programación dinámica y de calidad que atraiga a distintos perfiles de público. Con esta mezcla de gastronomía, tradición y música en directo, Almería se asegura una víspera de Nochevieja vibrante que proyecta sus señas de identidad hacia el exterior.

Finalmente, los organizadores han invitado a toda la ciudadanía a participar en esta cita, recordando que el ambiente festivo en el centro de la ciudad comenzará desde media tarde. Con el apoyo imprescindible de las instituciones y la implicación de los colectivos gastronómicos, ‘Los 12 Tomates de la Suerte’ se postulan ya como una cita ineludible que marca el camino hacia un próspero año nuevo.