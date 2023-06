Los alumnos del CEIP Los Millares premiados por un corto sobre el acoso escolar

El cortometraje "Sin Palomitas" de los alumnos del CEIP Los Millares de Almería ha sido premiado en los IX Premios Andaluces ‘El Audiovisual en la Escuela’. Se trata de un certamen organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en colaboración con la Fundación Cajasol y la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que en esta ocasión han recaído en 5 centros educativos andaluces que tratan en sus trabajos temas tan variados como el acoso escolar, las apuestas online, los riesgos de Internet o el abuso del teléfono móvil.

El objetivo de este certamen es reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad a la que se exponen, a través de los contenidos audiovisuales que consumen.

En esta novena edición se han recibido alrededor de 60 vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, lo que suma un total de casi 500 trabajos presentados durante todas las convocatorias de los premios. El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, y presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA.

"Sin Palomitas" es un cortometraje realizado por los alumnos del CEIP Los Millares de Almería y que ha obtenido el premio en la categoría de Ciclo Medio y Superior (9-11 años). En el vídeo se traslada el mensaje de que ante un caso de aislamiento y acoso escolar hacia un alumno de la clase, no se mire para otro lado sin actuar, porque de esta manera uno se convierte en cómplice. Las redes sociales y Whatsapp son grandes hervideros de conflictos entre el alumnado de las clases superiores en primaria y en muchas ocasiones estos problemas quedan lejos del alcance del profesorado. Este corto refleja una de las maneras de solucionar las situaciones de acoso que se dan en los diferentes chats, como es darles la información y herramientas de cómo actuar al propio alumnado, educándoles en la importancia de no ser cómplices, no mirar hacia otro lado y actuar.

1.500 euros de premio

Cada premio está dotado con 1.500 euros, que los centros educativos deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía entregará los galardones en una gala especial diseñada para ellos, el próximo 21 de junio las 12:00 horas y que tendrá lugar en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol.