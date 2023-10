Un hombre de 80 años llama a una ambulancia en Almería y esta es la respuesta que recibe

El servicio de emergencias 112 y un médico de guardia han sido denunciados ante los juzgados de Almería capital por un presunto delito de negación de auxilio al remitir a un usuario a un tomar un taxi y llamar a la grúa en lugar de enviar la ambulancia que había solicitado al encontrarse con síntomas de ansiedad e hipertensión arterial, que le obligaron a detener su vehículo y requerir asistencia sanitaria.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado día 13 de septiembre, cuando el afectado, un hombre de 80 años, conducía en la carretera de El Cañarete, dirección El Parador. Según consta en en el escrito presentado en el Juzgado, el denunciante comenzó a encontrarse mal y optó por estacionar el vehículo y hacer uso del servicio de Teleasistencia, cuya telefonista decidió ponerse en contacto con el 112 de Emergencias para el envío de una Ambulancia del 061, una UCI móvil.

“Transcurrido cierto tiempo de espera –se señala en la denuncia–, me indica el Servicio 112, a través de otra telefonista, que se la han pasado los datos del paciente y su medicación al Médico de Guardia, el cual decide, sin hablar con el paciente, indicar a la telefonista que llame a un taxi y se vaya a su domicilio a descansar y que la Policía Local sería la encargada de dirigirse al lugar del suceso para hacerse cargo del vehículo particular y así poder custodiarlo. Sigue pasando el tiempo y el afectado, viendo que no tenía auxilio sanitario, vuelve a contactar con Teleasistencia, indicándole su extrañeza porque tanto el servicio de ambulancia como de la Policía Local se había vuelto a requerir”.

Al encontrarse solo y sin nadie cercano al que poder pedir ayuda, el hombre de 80 años entró “en pánico”. Optó por hacer uso de un reservorio (mascarilla) y tomarse una doble medicación que lleva consigo dado su historial médico. Finalmente, pudo contactar con su hija y su letrado, que acudieron a su auxilio sin que la ambulancia o la Policía Local se hubieran personado desde la primera llamada realizada entorno a las 11.50 horas.

Por ello, la denuncia presume un posible delito de denegación de auxilio al existir constancia de que el paciente necesita un tratamiento prolongado por sus reiterados episodios de tensión arterial y de ansiedad, así como por el el “principio de humanidad” para la asistencia a ancianos, niños y personas con minusvalías.

El denunciante ha solicitado al Juzgado, además, la identificación de los agentes de la Policía Local y de sus superiores al no acudir tampoco al lugar indicado, al menos, hasta las 13.40 horas.