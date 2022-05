El partido animalista PACMA: primera fuerza política en presentar candidatura en Almería

El Partido Animalista PACMA ha sido la primera fuerza política en presentar su lista de candidatos en Almería para las próximas elecciones del 19 de junio. Concurrirán a los comicios con Eduardo Milla a la cabeza, el responsable provincial del partido. Un almeriense de 35 años diplomado en Turismo y licenciado en Ciencias del Trabajo será el principal aspirante de Almería a las próximas elecciones autonómicas. Eduardo Milla es, desde años, coordinador provincial del Partido Animalista en la provincia y ha movilizado numerosos proyectos en materia de protección animal y medioambiental.

Identificado como un activista permanente y muy crítico con las injusticias sociales, Milla es conocedor de primera mano de la grave situación medioambiental que se vive en Andalucía y asegura estar dispuesto a trabajar por conseguir cambios efectivos: «desde PACMA he hecho todo lo que ha estado dentro de mis posibilidades para denunciar y buscar soluciones, y lo hemos hecho sin representación; este partido, con representación, podría convertir Andalucía en un ejemplo para el resto de comunidades autónomas«, asegura. Milla también es aficionado al senderismo y practica buceo en su tiempo libre. Es un gran amante de los gatos y es gestor de colonias felinas dentro de su localidad, colaborando puntualmente con el Ayuntamiento para conseguir mejoras efectivas para los animales.

Especialmente implicado con la temática medioambiental, Milla explica que la propuesta de PACMA está especialmente pensada para «poner sobre la mesa» los problemas que, actualmente, parecen no importarles al resto de fuerzas políticas, y desarrollar soluciones efectivas. «PACMA es el único partido verde que tiene opciones en Andalucía. Es una formación política que no se debe a otros partidos, que no tiene miedo a mostrar sus ideales y que tiene unos objetivos directos y claros; es la única forma política de rescatar Andalucía de los intereses particulares».