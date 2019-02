'Sabores de Almería' conquista el paladar de los científicos y militares de la Antártida

"Los estamos guardando para una ocasión especial. Pronto recibiremos la visita de autoridades españolas, serán días intensos, y cuando finalicemos, lo celebraremos nosotros con estos productos". Esa fue la respuesta que dio hace apenas unas semanas el teniente médico de la Legión Óscar Garrido al ser preguntado durante una videocoferencia con estudiantes en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por los productos de la marca 'Sabores Almería' que le habían sido confiados para su posterior disfrute por parte de los científicos y militares de Campaña Antártica del Ejército de Tierra en la Base Gabriel de Castilla en la isla Decepción, en la Antártida.

La Campaña Antártica se desarrolla anualmente en la Base Antártica Española del Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla” situada en la Isla Decepción, en el Archipiélago de las islas Shetland del Sur. Esta misión del Ejército de Tierra en la Antártida tiene como finalidad proporcionar apoyo logístico a la investigación científica en la base y realizar proyectos de investigación y experimentación de interés para el Ejército.

Pues bien, la ocasión llegó finalmente después de que el pasado fin de semana el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque Duque, visitara las instalaciones antárticas. Según ha explicado Garrido a Diario de Almería, los consumieron la noche en la que el ministro y sus acompañantes abandonaron la isla Decepción para celebrar "el trabajo bien hecho" y su santo.

"A parte de qué son de aquí, es que además estaban muy ricos... los compañeros cogieron los carteles promocionales y los volvieron a colocar en las ventanas", ha relatado.

Pero es más, ni cortos ni perezosos, han elaborado un "simpático vídeo promocional" que ha sido remitido a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. "¿Sabéis lo que me dijo el Brujo? Que lo que estaba de lujo, los 'Sabores de Almería'. ¿En serio? Sí, sí, sí. Esta tarde no queda ni jamón y mola mogollón. Cacao con avoe y avellanas; impresionante. Y mira, chocolate negro con estevia. Y todo productos de Almería. Está de lujo", dicen los protagonistas de este pecular "spot", entre ellos el teniente médico Garrido. "Sabores de Almería, yo me los comería todos los días", concluyen los cuatro participantes del anuncio para acto seguido cambiar de plano y mostrar un repleto comedor en el que todos dicen a coro: "Desde la Antártida, gracias 'Sabores Almería'".