“Si se divide el voto de la derecha, Pedro Sánchez se queda en el Gobierno”

-Ya se ha hecho gran parte del trabajo de esta campaña, pero queda convencer a los indecisos, igual el debate sirvió para algo.

-En el debate se visualizó quién tiene un modelo para la recuperación económica en España y para dar estabilidad institucional. Y ese es Pablo Casado. Ante las preguntas al presidente del Gobierno sobre si va a pactar a partir del domingo, si los necesita, con los independentistas, vimos una callada por la respuesta. O ante la pregunta del líder de la oposición sobre cuál es su proyecto económico y si le preocupa la situación económica del país... lo mismo. Es sin duda la mejor respuesta a las dudas que puedan tener si valoramos las dos formaciones que pueden llegar a gobernar España. Si miramos a las otras formaciones políticas que pueden tener un resultado minoritario, yo a la ciudadanía lo que le pide es que piense si prefiere a un equipo con experiencia o sin ella. Y en segundo lugar, si a la vista de los resultados de ese equipo, que ha sido de siete millones de empleos con Rajoy y con Aznar, nos merecemos tener un voto aglutinado, estratégico y suficiente como para poder gobernar con estabilidad este país durante los próximos años. Y yo creo que España necesita a Pablo Casado y al PP.

¿Qué ha hecho su partido para volver a la vida en las encuestas después del batacazo de las últimas elecciones?

-La respuesta la tenéis en Andalucía. Hemos sido capaces de sentar a formaciones políticas que habiendo prometido que no iban a dejar gobernar a la izquierda, estaban dispuestos a no sentarse con tal de que no se llegase a conformar un gobierno. Ha sido solo el PP el que les ha puesto de acuerdo en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en Castillo y León y en otros 365 ayuntamientos donde el PP tuvo una mayoría minoritaria pero supo llegar a acuerdos. No solo con Cs y Vox, sino con 12 formaciones políticas. Y al final la gente ha visto que el auténtico diálogo y la voluntad de consenso para construir gobiernos estables ha venido de la mano del PP. Y encima con un equipo contrastado, con experiencia y con unos principios claros. La gente ha visto que de las generales y el bloqueo de Sánchez hemos pasado a un desbloqueo por parte de Pablo Casado y del PP.

-Esa guerra de pactos de la izquierda puede mermar al electorado.

-Es que Pedro Sánchez ha tenido la posibilidad de pactar con cuatro partidos diferentes. Pudo pactar con Ciudadanos y decidió no hacerlo aunque firmaron un acuerdo de gobernabilidad. Pudo pactar con Podemos y dijo que le quitaba el sueño el pensar en un gobierno con Podemos, pero gobiernan con ellos en seis comunidades autónomas y en 11 diputaciones. Dijo que no pactaba con los independentistas pero gobierna con ellos en 40 ayuntamientos de Cataluña y en la Diputación de Barcelona. O incluso con la abstención de Bildu en Navarra. Pudo llegar a un acuerdo con el PP y lo que hizo fue no romper el gobierno de Navarra Suma y arrebatarnos teniendo prácticamente la mayoría absoluta en los gobiernos municipales de Badalona y Castelldefels y además, reiteradamente, nos pedía la abstención a cambio de nada para gobernar con la izquierda y los independentistas. Es Pedro Sánchez quien no ha hecho su trabajo, el que ha suspendido la asignatura de llegar a acuerdos y diálogo. Por lo tanto, tendrá que venir un presidente para España como Pablo Casado, que ha demostrado ser el baluarte de lo contrario, el desbloqueo, el diálogo y el consenso.

Usted apela al voto estratégico, ¿cómo le hace llegar ese mensaje a la población?

-Nosotros teníamos un gran proyecto que era España Suma, que funcionó en Navarra con Navarra Suma, donde conseguimos entre UPN, PP y Cs 20 escaños. Ganamos las elecciones. Entendíamos que ese proyecto podría haber sido repetible en otras zonas para que, con los mismos votos, pero aglutinados, conseguir más diputados y más senadores. Pero al final, con los mismos votos, otras formaciones perdieron escaños. Ciudadanos dijo que no. El voto estratégico consiste en que lo que los partidos no han querido asumir en una papeleta, que lo hagan los ciudadanos votando al Partido Popular. Es un voto para conseguir que Sánchez no se mantenga en la Moncloa. Si se divide el voto de la derecha, Sánchez se queda. A la vista de los datos económicos, de la destrucción de empleo que estamos conociendo, con la desaceleración económica que ya están diciendo todos los indicadores de consumo y de inversión, al final la solución es un partido que ya ha demostrado que sabe darle la vuelta a las cifras. Es el PP.

¿Cómo trabajará su partido de cara a esta desaceleración-crisis de la que hablan los indicadores de consumo e inversión?

-Cuando algunas personas como Solbes o Elena Salgado negaban la desaceleración económica e incluso decían que esto era un efecto colateral de la crisis financiera de los Estados Unidos, en España esa crisis económica fue el resto de duradera que en el resto de países de la UE. Ahora nos venden exactamente lo mismo. Dicen que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay 70 países que van a venir afectados por la crisis internacional. Pero la pregunta es, ¿se están haciendo los deberes? Nosotros creemos que no. Nosotros hicimos una reforma estructural, una reforma laboral... una serie de modificaciones legislativas que ayudaron a crear nuevamente empleo. Lo que hay que hacer es bajar impuestos. Hay que suprimir sucesiones, donaciones, patrimonio, hay que bajar el IRPF por debajo del 40%, hay que bajar el Impuesto de Sociedades del 25% para devolver 16 mil millones de euros a la economía productiva, que significa devolverlos al bolsillo de los españoles para que consuman más y para que inviertan más. Y esa reactivación del consumo hará que se creen empresas, puestos de trabajo y mejoren la calidad del empleo creado. Más personas rentan a la economía pero individualmente pagan menos. La alternativa del PSOE es subir impuestos. Creen que deben subir 6 mil millones de euros los impuestos.

¿Cuál es el mensaje que le lanza a los almerienses?

-Llamo a un voto estratégico, un voto que sea un pacto con los ciudadanos de unir el centro de la derecha para que en España haya un gobierno capaz de afrontar las reformas que necesita España y Almería. Que el soterramiento, que han quedado paralizadas por el PSOE, siga adelante, o el agua para el regadío, o las desaladoras pendientes de construir pueda volver a ser puesto en marcha por un gobierno que gobierne para todos. En Andalucía queremos repetir el modelo de Juanma Moreno de bajada de impuestos, que es el modelo del PP en el resto de España, pero esta vez suprimiendo muchos tributos que van a ayudar a que los andaluces tengan más dinero en su bolsillo para comprar más, para invertir más y para generar empleo, que es lo que está haciendo Andalucía en su conjunto.