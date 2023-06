Antonio Hernando: “Vamos a desmontar todos los bulos construidos en torno al PSOE”

- Vuelve al Congreso después de cuatro años, ¿qué ha cambiado en usted o en el PSOE desde entonces?

- Bueno, yo en realidad volví ya hace casi dos años. Tiene sentido el que vuelva ahora al Congreso después de haber vuelto hace casi dos años a trabajar con el presidente del Gobierno. Yo estuve un tiempo fuera de la política y todo el mundo lo sabe. Fui muy feliz en Almería aquellos años. Trabajé aquí, colaboré aquí con este periódico y un buen día, el presidente del Gobierno me ofreció la posibilidad de volver a subirme al barco. He estado encantado trabajando codo con codo con Pedro Sánchez durante estos dos años y ahora se ha abierto de nuevo la posibilidad de regresar al Congreso. Yo tengo un agradecimiento infinito a los compañeros del Partido Socialista de Almería que me propusieron la posibilidad de encabezar esta lista. Y yo desde el Congreso de los Diputados lo que pretendo es devolver a Almería, a través de mi trabajo, todo lo que Almería me ha dado durante todos estos años, que ha sido mucho, y eso es lo que me hace ilusión. Poder trabajar por esta provincia, poder trabajar por los almerienses y por los intereses de Almería.

- ¿Se siente en deuda con Almería?

- A mí, Almería me ha dado mucho. Sinceramente. Una familia maravillosa, un hogar. Siempre me he sentido querido. Siempre me he sentido bien acogido. Siempre me he sentido un almeriense más. Yo creo que este Gobierno ha hecho mucho por Almería. Mucho en materia de inversiones, en materia de infraestructuras... pero hay que seguir trabajando y eso es lo que pretendemos hacer. Seguir trabajando cuatro años más en la misma línea que hemos estado trabajando estos últimos cinco años. Y, por supuesto, yo voy allí a defender los intereses de Almería.

- Decía que uno de los motivos por los que vuelve al Congreso es porque durante estos dos años ha estado en el gabinete de Presidencia, ¿cómo ha ha sido volver a mantener la relación estrecha con Pedro Sánchez?

- Pues tengo que decir que desde el primer día fue como si no hubiese pasado el tiempo. Nos pusimos a trabajar, vimos lo que había que hacer; cómo había que continuar con el proyecto que tenía el Gobierno desde el mismo momento del debate de investidura y de la Constitución del Gobierno; cómo a pesar de las dificultades teníamos que seguir intentando que la economía creciese, que se crease empleo, que se crease de calidad, que se transformase este país y, por lo tanto, el trabajo ha sido absolutamente apasionante. Yo estoy encantado, de nuevo, nunca podré devolver todo lo que este trabajo y este puesto, trabajando codo con codo con Pedro Sánchez, me ha aportado, que ha sido muchísimo; es estar en el corazón del Estado, del Gobierno

¿Se arrepintió de la forma en la que se fue?

- Sí. Me arrepentí de la forma en la que me fui. No lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer por una cosa que aprendí con el paso del tiempo y es que los afectos están por encima de los conceptos. Y el afecto que Pedro Sánchez me ha demostrado siempre... me debieron aconsejar no hacer lo que hice.

- De hecho, la noche en la que Pedro decide que se adelantan las elecciones, usted estaba con él, ¿cómo se forjó el adelanto?

- Bueno, el presidente ha dicho que sobre eso se han escrito muchas cosas. Se han escrito muchas cosas. La decisión, como el presidente mismo trasladó a los diputados y a los senadores, fue suya y fue consecuente con sus convicciones. Había habido unas elecciones. Esas elecciones no nos habían ido bien. Había que tomar nota de ese resultado. Había que consultar a la ciudadanía. Había que clarificar la situación; y esto es lo que va a pasar el día 23 de julio, que vamos a clarificar la decisión, vamos a clarificar qué es lo que quieren los ciudadanos para los cuatro próximos años. Si seguir avanzando, si seguir adelante o si retrocedemos.

- Pero ustedes estaban presentes esa noche en la que se toma la decisión.

Bueno estas cosas no tienen mayor importancia. Son decisiones que toma, básicamente, el presidente del Gobierno, en base a sus convicciones y todo lo demás es accesorio. Todos los demás somos accesorios.

- ¿Preveían disputas entre VOX y PP cuando decidieron el adelanto?

Bueno, entre Vox y el Partido Popular no hay una pelea, hay un matrimonio. Hay un matrimonio que lo estamos viendo en muchos sitios. Lo estamos viendo en la Comunidad Valenciana, lo hemos visto en más de 141 ayuntamientos, lo estamos viendo en Baleares. Por lo tanto, cuando dicen que viene un verano azul, no, viene un verano azul con verde, un azul verdoso. Bueno, se están cambiando sillones a cambio de principios, derechos a cambio de consejerías, y eso es un desastre para este país y fundamentalmente para algunos colectivos, para las mujeres es un desastre que triunfe el matrimonio del Partido Popular y Vox.

- Pues ha parecido una jugada maestra.

Yo creo que el Partido Popular en estos momentos tiene un descontrol absoluto sobre su situación. Feijóo ha perdido el control. En Extremadura dicen una cosa. En Valencia hacen una distinta. En Baleares ponen a un presidente al frente de las Cortes que dice auténticas barbaridades y en otro sitio dicen otra cosa distinta. En 140 ayuntamientos han pactado con Vox. Y Feijóo no controla nada. Pero lo cierto, más allá de si esto es bueno para la campaña, es qué nos estamos jugando en esto, qué se está jugando la ciudadanía española en esto y nosotros queremos que se están jugando derechos y se están jugando intereses. Insisto mucho en el tema de los fondos europeos. El que Vox esté en el Gobierno de España es muy malo para nuestro prestigio en Europa y para que sigan viniendo esos fondos. Por lo tanto, más allá de si esto nos afecta, nos viene bien desde el punto de vista electoral, yo creo que la reflexión es cómo afecta esto a los derechos; el seguir cambiando derechos, y especialmente los derechos de la mujer, por consejerías y por asientos es un desastre para este país.

- Decía el presidente de cantidad de Castilla-La Mancha que él sí cree que van a afectar los rifirrafes que están habiendo entre ellos el resultado de las elecciones.

Yo creo que la ciudadanía está tomando nota. Está tomando nota de que se pueden poner en peligro muchas de las conquistas que hemos alcanzado en los últimos años, pero además se pueden poner en peligro cosas que tienen mucho valor. Por ejemplo, los fondos europeos, que para esta provincia han sido fundamentales. El que en un hipotético Gobierno de España pudiese entrar Vox, podría poner en peligro la llegada de estos. Ya sabemos de gobiernos de la Unión Europea como el de Hungría o el de Polonia, que tienen al frente de esos gobiernos a derecha extrema, como Bruselas está condicionando la llegada de esos fondos, por lo tanto, el matrimonio PP-VOX le puede venir muy mal a la economía y le puede venir muy mal a los fondos europeos que están llegando a España.

¿De verdad creen que puede haber un retroceso claro en los derechos sociales del país en caso de un gobierno entre el Partido Popular y VOX?

- Lo estamos viendo en los ayuntamientos. El lenguaje es muy importante. Las formas son muy importantes. Desde el momento en que tú estás eliminando determinadas concejalías, desde el momento en que niegas la violencia de género, que es seguramente una de las violencias más execrables, más rechazables; desde el momento en que estás criminalizando determinados colectivos, hay un retroceso. Y esto es evidente. Pero es que además estamos hablando de un partido muy antieuropeísta. Esto puede condicionar nuestra presencia en Europa y la defensa de nuestros intereses en Europa o, por ejemplo, en el caso de Almería, la defensa de nuestra agricultura; la agricultura almeriense se basa en la excelencia, en la calidad y en el prestigio, y no es muy prestigioso presentarse en Europa con un partido de derecha extrema en el gobierno.

- Almería no es una plaza fácil, entiendo que lo asume al presentarse.

- Las elecciones no nos fueron bien, eso es una obviedad. Y de lo que se trata ahora es de que los ciudadanos hagan una reflexión: cómo estábamos hace cuatro años y cómo estamos ahora. Hoy, precisamente hoy, ha salido el dato de crecimiento. Hemos crecido 4,2% respecto al mismo trimestre del año pasado. Hemos recuperado el crecimiento que había antes de la pandemia. Estamos creando empleo, casi 21 millones de personas dadas de altas en la Seguridad Social, en esta provincia 322.000 personas. Aquí en Almería hay un 400%más de contratos indefinidos. Los 111 mil pensionistas que hay en Almería tienen que ver que su pensión, de media, les ha subido 100 euros al mes. Bueno, pues nosotros lo que le pedimos a todas estas personas es que valoren cuál era su situación hace cuatro años, que la valoren ahora, y en base a eso tomen una decisión el próximo día 23.

- Y con esos datos, ¿cómo es posible que la situación sea tan negativa? ¿En qué se han equivocado o qué no han sabido transmitir?

- Bueno, nosotros hicimos una campaña propositiva y nuestro adversario hizo una campaña a base de fango, de mentiras, y de tergiversaciones. Pero, volver a rememorar todo esto no nos sirve de nada. De lo que se trata ahora es de ver y de mirar hacia el futuro. Y el futuro, lo que nos puede deparar es una España más moderna, una España transformada económicamente, una España más digital y una España con mayor bienestar. Y eso es lo que nosotros les ofrecemos a los almerienses y al conjunto de los españoles. Estos cuatro años han sido cuatro años muy duros, no lo voy a negar. La economía va bien, es evidente que va bien, pero las familias siguen teniendo problemas. Claro que tienen problemas. No vamos a decir que todo es de color de rosa, ni mucho menos. Pero creemos que las cosas se han hecho bien y lo que queremos seguir es avanzando. Lo que queremos seguir es haciendo las cosas bien para devolver a la ciudadanía todo el esfuerzo que ha hecho durante estos cuatro años.

- La gran baza que puede presentar el PSOE en esta campaña es la de la llegada del AVE a Almería. Teniendo en cuenta los plazos del soterramiento, es posible que la fecha de llegada ya sea el 2027.

- Yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista son los que garantizan, en estos momentos, que se cumpla con el calendario que se ha comprometido con la ciudadanía, con ese 2026, porque ya sabemos lo que pasa cuando el Partido Popular se hace cargo del gobierno y de las infraestructuras, que se paralizan, que se demoran las fechas. Pero, yo que estos días estoy estudiando mucho sobre Almería por razones obvias, lo que tengo clarísimo es que todas las grandes infraestructuras, todas las obras más simbólicas más significativas que hay en esta provincia, llevan la firma de PSOE. Desde los pactos de la Moncloa, todas las grandes infraestructuras almerienses fueron ideadas, concebidas, diseñadas, y en parte ejecutadas por el Partido Socialista. Luego es cierto que el Partido Popular cortó algunas cintas, pero cortó cintas porque las obras tardan tiempo en terminarse, pero todo lo bueno en materia de infraestructuras y de obras icónicas en la provincia de Almería, llevan a firmar de un socialista; en su día de Felipe González después de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Pedro Sánchez.

- Eso significa que este lazo lo quieren cortar ustedes.

En el 2026 llegará el AVE a Almería si seguimos gobernando nosotros porque estamos cumpliendo con Almería. Yo creo que esto es evidente. De todos los kilómetros de Alta Velocidad que se han construido de ese Corredor Mediterráneo, dos de cada tres se han construido con gobiernos socialistas.

- A veces nos empeñamos demasiado en dar fechas y eso puede hacer daño si no se cumplen.

Efectivamente no se cumplieron las de Álvarez Cascos, no se cumplieron nada de Íñigo de la Serna, pero cuando hemos llegado los socialistas, nos hemos puesto manga manos a la obra, nos hemos remangado y estamos cumpliendo con las fechas y se están ejecutando y se están licitando y estamos trabajando en ello y vamos a llegar a tiempo con el compromiso que tenemos con los almerienses.

- Ha hablado de lo que ha tenido que trabajar el Partido Socialista en el gobierno en esta legislatura, ¿cuál es el futuro?

- Quedan muchas cosas por hacer. Por eso le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos den una oportunidad para seguir avanzando. El otro día presentábamos una parte del programa en relación a los permisos parentales y de los permisos por paternidad y maternidad. Decíamos de 16 semanas vamos a pasar a 20 y que las cuatro últimas semanas, además, puedan ser flexibles. Había que volver a llenar la hucha de las pensiones -el Partido Popular la vació-, pues 5.000 millones de euros al año en los próximos años. Hay que seguir transformando la economía. El modelo Almería es un referente mundial en materia de Agricultura, pues lo que necesitamos es desalar a menor precio a través de energías limpias, lo que necesitamos es mejorar los regadíos, lo que necesitamos son una serie de innovaciones que van a venir de la mano de los fondos europeos y del apoyo del Gobierno de España. Por lo tanto, todavía quedan muchas cosas que hacer. Por supuesto que quedan muchas cosas que hacer y lo que le decimos es confíen en nosotros para seguir haciendo lo que hemos estado haciendo estos años.

- ¿Se está creyendo las encuestas?

El otro día el presidente reconocía que estamos por detrás en las encuestas, pero nosotros creemos que lo tenemos al alcance de la mano durante esta campaña. Es decir, podemos volver a ganar las elecciones si nos empeñamos y estamos unidos y si la ciudadanía hace esta reflexión de la que estoy hablando: cómo estamos, cómo estábamos hace cuatro años y cómo queremos estar dentro de cuatro años. Si lo que queremos es retroceder aquella España en la que los contratos eran contratos precarios, contratos de corta duración, en la que las pensiones subían un 0,25%... Recuerdo aquellas pensiones que subían 2 euros, que cuando nos mandaban la carta, casi la carta valía más que lo que habían subido las pensiones; Aquellas becas que se recortaban frente a los 2.000 millones en becas que ha aportado este Gobierno. Esta es la situación. Que hagan esta reflexión y que a partir de ahí confíen en un equipo que creo que es un tándem excelente. El que forma el presidente del Gobierno con Nadia Calviño es un tándem de prestigio para dirigir la economía de este país.

- ¿Cuál será el futuro de sumar y el PSOE?

Bueno, pues será un futuro en el que, según la decisión que tomen los ciudadanos, podremos seguir avanzando y podemos seguir haciendo políticas de progreso, porque las políticas de progreso le han venido bien a este país. Es que la reforma laboral le ha venido bien a este país. Es que el que en Almería haya un 400 por cien más de contratos fijos es una maravilla. Es que la reforma laboral es una reforma que cambia un país y cambia las relaciones laborales. Por lo tanto, hemos hecho grandes cosas antes con Podemos y ahora con Sumar. Y yo creo que el futuro nos va a permitir seguir haciendo grandes cosas.

¿Qué le diría al votante que está dispuesto a depositar en la urna una papeleta favorable al PSOE?

Básicamente, .que mire con objetividad Cómo era la situación hace cuatro años y ahora. A mí me gusta mucho la retrospectiva, pero también me gusta mucho el mirar hacia adelante, pero creo que en una campaña electoral, lo primero que hay que hacer es evaluar lo que ha pasado y lo que ha pasado en estos cuatro años. Es que estamos hablando de que 14.000 estudiantes almerienses tienen una beca; y estamos hablando de que casi 4.000 jóvenes almerienses tienen el bono cultural; y estamos hablando de que a 111.000 pensionistas les ha subido la pensión, un 8 y medio por ciento. Por lo tanto que evalúen todas estas cosas. Y si piensan que se merecen más, nosotros estamos dispuestos a hacer más en los próximos cuatro años. En la misma senda que hemos venido haciéndolo en los cuatro años anteriores.

- ¿Por qué cree que no ha habido resultados? ¿Hay que poner lo bueno en una balanza y aspectos como los pactos con Bildu, por ejemplo, en otra?

- Niego lo de los pactos con Bildu. ¿Bildu nos ha dado sus votos para sacar adelante determinadas leyes? Sí. ¿Esas leyes han sido buenas para este país? ¿Con esos votos hemos podido sacar adelante el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, la subida de las pensiones, los presupuestos que han traído dos mil millones para becas? Sí. Y esta es la historia. Nadie ha visto en estos cuatro años un consejero o un ministro o una ministra de Bildu. ¿Se ha llegado a acuerdos parlamentarios? Sí, en beneficio de la ciudadanía española. Ahora lo que estamos viendo es que los consejeros y las consejeras de VOX están y van a entrar en los gobiernos y van a determinar, y a mí eso me pone los pelos de punta, las políticas educativas que van a recibir nuestras hijas y nuestros hijos, y eso es terrible.

- ¿Y no tiene la sensación de que se ha fallado en la política comunicacional?

Bueno, seguramente las cosas se pueden comunicar mejor, pero a veces es muy difícil porque el ataque permanente al que se ha sometido al presidente del Gobierno ha sido terrible por parte de la brecha. Ha sido terrorífico. Ha sido absolutamente injusto. Pero no es nuevo. Lo hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero y lo hicieron con Felipe González. Del presidente del Gobierno se han dicho auténticas barbaridades

- Pero ustedes han pasado al ataque y están acudiendo incluso a medios a los que durante años no han acudido.

Vamos a desmontar todos los bulos que se han ido construyendo durante estos años. Vosotros lo habéis oído en muchas ocasiones. A nosotros se nos ha dicho 'que te vote chapote'. A nuestros compañeros en el País Vasco Chapote no les brotaba. Chapote les mataba. Como mató a Miguel Ángel o a Fernando Mújica. Se han dicho infamias y no hay derecho. Porque con un gobierno nuestro, y con los socialistas vascos, derrotamos a ETA. Por lo tanto, vamos a desmontar todas estas infames porque se han dicho auténticas atrocidades.