La asociación A toda vela de Almería mejora la formación digital de las personas con discapacidad

La Asociación A toda vela de Almería mejorará la formación digital de las personas con discapacidad tras haber sido adjudicataria de la primera convocatoria del programa ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCE para entidades del movimiento asociativo.

Esta convocatoria, dotada con un millón de euros, tiene como objetivo subvencionar proyectos que formen a personas con discapacidad en competencias tecnológicas y digitales y que contribuyan así a mejorar su empleabilidad y plena inserción social.

En total y en el marco de esta iniciativa han sido seleccionadas 36 organizaciones de personas con discapacidad de toda España que pondrán en marcha próximamente 42 cursos con los que sus asociados mejorarán sus habilidades digitales.

Los proyectos presentados por las entidades y que son objeto de esta formación tienen como referencia las competencias digitales para la ciudadanía definidas en el documento de la Unión Europea ‘Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all leves of learners’, que permite a los países miembros implementar sus estrategias de adquisición y desarrollo de estas competencias de forma sistematizada.

Características del curso

Cada uno de los itinerarios formativos puestos .en marcha por las organizaciones tiene una duración de un mínimo de 120 horas y un máximo de 200. Además, las acciones formativas cuentan con al menos un 75 por ciento de carga lectiva de contenidos específicos digitales y tecnológicos, mientras que el tiempo restante puede estar destinado a competencias y habilidades generales para el empleo.

Todos estos programas pretenden elevar el número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como la adquisición de competencias digitales entre la población con discapacidad.