La Asociación Bastetania de Almería pide jardines y no ladrillo en el soterramiento

La Asociación de Vecinos Bastetania ha solicitado a las administraciones implicadas en la ejecución de la segunda fase del soterramiento que los terrenos que queden liberados se conviertan en jardines y parques. La propuesta la justifica el colectivo vecinal en el déficit de espacios amplios ajardinados en el centro capitalino donde, inciden, “es muy difícil conseguir terrenos libres”.

En un comunicado de prensa, Batestania critica que “Almería ha tenido, tradicionalmente, una fatal planificación urbanística en la que los intereses privados han prevalecido sobre el interés general y no han dejado zonas libres, verdes y de esparcimiento”, por lo que la asociación se muestra contraria a construir en parte de de los terrenos del soterramiento “grandes edificios como se ha hecho con El Toblerone”.

“Lo que necesita Almería es zona verde no más cemento”, sentencia el colectivo ante un proyecto sobre el que señalan “una gran parte del espacio se reserva para construir grandes edificios y seguir con la especulación inmobiliaria”.

Recuerdan que “algunos colectivos sociales nos manifestábamos hace más de 20 años , por lo que ha habido tiempo de planificar y buscar los fondos necesarios, no vale que vengan ahora con prisas y a hacer las cosas mal, porque lo que no se haga correctamente ahora no se va a poder corregir en el futuro”.