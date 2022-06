El astrágalo de Rafa Nadal

Evidentemente cada profesional que diagnostica y trata deportistas puede tener una opinión al respecto. En este caso, aprovechando la ocasión me gustaría aportar una explicación desde mi área de conocimiento. Recomiendo lea este artículo hasta el final, es necesario para poder entender en profundidad la lesión actual de nuestro gran tenista.

¿Qué es el astrágalo?

Según el diccionario de la lengua española es uno de los huesos del tarso, está articulado con la tibia y el peroné. Hasta aquí todo correcto, pero en este caso conocer esta información tampoco resuelve ninguna de las preguntas que nos interesan.

¿Y si el problema no es el hueso y SÍ el tejido que lo rodea?

Vamos entrando en materia, el tejido que rodea a los huesos, en este caso el astrágalo, pueden ser músculos, tendones, ligamentos, etc. De todos ellos solo uno es capaz de unir físicamente los huesos con el resto de estructuras descritas: el tejido conjuntivo (TC). Sin entrar en detalles, el TC está formado principalmente por células, fibras y sustancia fundamental. Se extiende y distribuye por todas las partes del organismo (superficiales y profundas) gracias a su estructura en forma de red o malla. Recubre desde la célula y músculo más pequeño hasta la víscera y hueso más voluminoso. Para ser más explícito se puede decir que el TC es capaz de conectar y unir al mismo tiempo a más de 220 billones de células.

El tejido conjuntivo conecta y une a más de 220 billones de células orgánicas al mismo tiempo

¿Y si Nadal tiene un problema de movilidad en su tejido conjuntivo?

No tengo el privilegio de conocer a D. Rafael, pero seguro muchos fisioterapeutas me entenderán cuando digo que ¡¡una imagen vale más que mil palabras!!. ¿A qué me refiero?, después de tratar a miles de pacientes, un fisioterapeuta experimentado no tendrá problema en localizar mientras Nadal juega un partido de tenis, las zonas de su cuerpo que con los años han perdido movilidad. Pregunta, ¿cuál es el principal tejido que causa pérdida de movimiento corporal?, efectivamente ¡¡el tejido conjuntivo!!.

Todo el organismo está en constante movimiento

Sigamos avanzando desde un enfoque más global. Dejemos muy claro que aunque la mayoría de las veces no seamos conscientes, por dentro estamos en permanente movimiento (incluso cuando dormimos). Por tanto no solo los músculos se mueven, también lo hacen los huesos, el sistema nervioso, las vísceras, la piel, etc. Nuevamente el TC cobra protagonismo, su capacidad de contracción lo convierte junto a los músculos en el principal motor del movimiento orgánico.

¿Es casualidad que a lo largo de su carrera Nadal se haya lesionado solo en determinadas zonas?.

Está claro que hay lesiones comunes en todos los tenistas debido al gesto técnico, pero en realidad luego cada uno puede sufrir patologías y síntomas muy diferentes a otro jugador. Unos tienen más problemas en miembros inferiores, otros en la espalda o brazos, etc. ¿Se ha preguntado alguna vez el motivo de tanta variación y variedad?. Me atrevería a decir que todos los lugares donde el Sr. Rafael siente molestias o ha sufrido lesiones comparten una característica común: son zonas de hipomovilidad en su TC y la consecuencia, entre otras, son rigidez, tensión, acúmulo de toxinas y déficit vascular.

Conclusión: SI el TC que rodea el astrágalo del 14 veces ganador del Roland Garros ha perdido movilidad, inevitablemente su hueso también se ha visto afectado por el mismo problema, afectando a la función y biomecánica articular.

¿Y si el problema no es solo el TC cercano al astrágalo, sino también el tejido situado lejos de este hueso?

Profundicemos aún más, lo primero que debemos tener en cuenta es que los músculos se organizan en cadenas musculares conectadas por TC. Esto quiere decir que por ejemplo tener muchas contracturas en los músculos posteriores de la pierna pueden terminar generando por tensión/dolor de espalda y/o cefalea tensional.

En muchas ocasiones ¡¡las causas se confunden con las consecuencias!!. Me explico, estoy seguro que Nadal en estos momentos sufre dolores intensos en la articulación del pie, eso no significa que el origen del problema esté siempre donde duele. A veces incluso, la causa inicial pasa desapercibida para el paciente al no referir en el momento presente sintomatología dolorosa.

Ya hemos dicho que el TC es una red. A mis alumnos le digo que se imaginen toda una serie de cuerdas y nudos entrelazados que, cuando se tensan, predisponen al cuerpo a adoptar una postura concreta, debido precisamente a la rigidez y falta de flexibilidad de estas cuerdas (que están hechas principalmente de colágeno). Existen cuerdas que tienen nudos “primarios” o de mayor tensión, que arrastran y atraen contra ellos a cuerdas y nudos “secundarios” de menor tensión. Esta pérdida de movimiento excesiva determina que nuestros huesos inevitablemente terminen rotándose, perdiendo su posición anatómica y generándose zonas de hiperpresión muy lesivas y dolorosas.

No debemos confundir las causas con las consecuencias

El arte de la fisioterapia consiste precisamente en desarrollar la capacidad y sensibilidad para localizar los nudos y cuerdas primarias que pueden estar conectando por ejemplo una víscera como el hígado con las vértebras cervicales, los músculos suboccipitales y el resultado implique una pérdida de movilidad en las meninges medulares y/o cerebrales. Cada deportista, incluido Nadal crea sus propias y personales cuerdas de tensión que afectan inevitablemente a su gesto técnico y rendimiento deportivo.

Extrapolando este concepto al caso “Rafa”, se debería en primer lugar localizar la causa, que como hemos explicado está relacionada directamente con sus cuerdas y nudos primarios, para así entender la consecuencia, en este caso problemas de astrágalo.

Las lesiones “mal curadas” generan con el tiempo otros problemas orgánicos

Soluciones INSACAVI

Una vez localizadas cuerdas y nudos primarios gracias al conocimiento y sensibilidad desarrollada por el profesional a lo largo de muchos años, se pueden utilizar técnicas de fisioterapia y osteopatía específicas para conseguir resultados exitosos.

Los tratamientos efectivos, no voy a entrar en detalle, van a conseguir liberar al cuerpo de las principales zonas de hipomovilidad, facilitando un tejido conjuntivo flexible, hidratado y sano que cumpla con las funciones de tensegridad y piezoelectricidad.

Es vital entender que desde este concepto no es suficiente con tratar las zonas sintomáticas, es necesario reequilibrar el cuerpo entero. Gracias a este modus operandi se podrán conseguir resultados óptimos a largo plazo y una mejora considerable en el rendimiento deportivo. Para finalizar no debemos olvidar que lesiones “mal curadas” ocurridas hace años pueden ser la causa de otras nuevas, por ejemplo un astrágalo.