UAL y AstraZeneca crean la Cátedra para la prevención del riesgo cardiovascular

Con el objetivo de establecer un punto de encuentro colaborativo común universidad-empresa, en este caso, estableciendo líneas estables de trabajo que contribuyan a mejorar la vida de las personas que padecen enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, nace la cátedra para la prevención cardiovascular, renal y metabólico. Comienza con la firma de un convenio entre la Universidad de Almería y AstraZeneca aportando soluciones y tratamientos para los pacientes y teniendo en cuenta los factores de riesgo compartidos entre estas enfermedades, distintas pero interrelacionadas.

El convenio de dicha cátedra, que estará patrocinada por la farmacéutica, tiene un año de duración, prorrogable, por el mismo tiempo, por ambas partes.

Para celebrar la rúbrica por parte del rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, y AstraZeneca, se ha desarrollado un acto con representantes de ambas partes en el que Francisco Javier González, codirector de la cátedra y director de unidad de gestión clínica de Nefrología del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha ofrecido una conferencia.

Carmelo Rodríguez, rector de la Universidad de Almería, ha afirmado que con esta son 10 las cátedras que se vienen desarrollando en la UAL en colaboración con otras entidades públicas y privadas.

"A las ya existentes, firmadas con entidades como Aqualia, Cajamar, Coexphal, Primaflor o Kimitec, ahora se suma esta nueva colaboración con AstraZeneca, cubriendo así un amplio rango de ámbitos de estudio e investigación como son la agroalimentación y la agricultura sostenible, la bioeconomía, la internacionalización, el turismo, la gestión de los recursos naturales, como es el caso del agua, y, también, la salud. Todos, en cualquier caso, ámbitos de estudio prioritarios para esta universidad con los que se pretende generar un impacto positivo orientado, en última instancia, a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo de una sociedad de la innovación y el conocimiento, más sostenible y comprometida con el progreso".

El rector ha explicado que esta colaboración, que responde al objetivo estratégico de la UAL de promover la relación Universidad-Empresa en la investigación y divulgación de temas relacionados con la salud, se va a articular en base a varios ejes prioritarios de actuación. "En investigación, desarrollo e innovación; en el impulso de programas formativos y de desarrollo del talento científico y, asimismo, en la realización de transferencias de valor al entorno, la puesta en marcha de actividades de divulgación científica, y en su difusión y comunicación".

La codirectora de la cátedra y coordinadora del Grado de Medicina, Gracia Castro de Luna, ha destacado que esta cátedra “es una oportunidad extraordinaria de trabajar en colaboración con los servicios de cardiología y nefrología. Está ya planificada una memoria de actividades muy extensa que abarcan desde jornadas formativas, rotación de residentes, proyectos de investigación conjuntos, premios a las mejores tesis doctorales, etc. Es decir, dinamizar que el Hospital Universitario Torrecárdenas, en concreto estos dos servicios, tengan unos objetivos comunes de investigación con el Grado de Medicina dentro de la UAL para hacernos referentes a nivel nacional en este tipo de experiencias pioneras de comunicación entre Universidad y Hospital”.

Francisco Javier González, codirector de la cátedra, ha destacado que Almería se merece tener una cátedra como esta y” ser punteros a nivel andaluz y, a ser posible más allá. Y con la iniciativa del Grado de Medicina hacer de esta cátedra algo de lo que la gente esté orgullosa. Trabajamos por los pacientes y lo que queremos es que los de Almería sean como cualquier paciente de Madrid o Barcelona y en eso vamos a trabajar. Además, hemos elegido este ámbito de actuación porque incluye muchas patologías como la hipertensión, la diabetes, enfermedad renal…No nos centramos en nada concreto, sino que abarca a internistas, cardiólogos, nefrólogos, endocrinos y así podremos llegar a más pacientes”.

La cátedra supondrá un punto de encuentro para trabajar con expertos en enfermedades cardiovasculares, renales y en diabetes de todo el mundo, guiados por la ciencia e impulsados por la investigación para implementar un enfoque proactivo, colaborativo y multidisciplinar en la atención a los pacientes impulsando la colaboración con los grupos de investigación de diferentes ámbitos de la universidad.

Estará dividida en cuatro líneas de trabajo. Una estará dedicada al ‘Síndrome Coronario Agudo: Propuestas de investigación Universidad-Empresa’ para tratar de reducir el riesgo de complicaciones en los pacientes con enfermedad cardiovascular (CV) y detener la progresión de la enfermedad, evitando así que ocurran eventos CV y protegiendo la vida de millones de pacientes.

Una segunda línea de trabajo se centrará en la diabetes. A través de ella, se harán propuestas de investigación sobre prevención de las complicaciones cardiovasculares y renales de esta enfermedad metabólica.

Una tercera línea de trabajo se centrará en la enfermedad renal crónica y con ella se harán propuestas de investigación Universidad-empresa para detener la progresión de la enfermedad para proporcionar una vida más larga y de mejor calidad a millones de pacientes que viven con enfermedad renal crónica.

Por último, habrá una cuarta línea de trabajo sobre hiperpotasemia. Su objetivo es dar a conocer la hiperpotasemia o hiperkalemia y sus enfermedades relacionadas.

En cifras, se calcula que hasta 20 millones de personas mueren de enfermedades CVRM cada año, siendo la causa de muerte más común en todo el mundo (World Health Organization. (2019). World Heart Day). Más del 40 por ciento de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen también enfermedad renal crónica y alrededor de un 40 por ciento de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca tienen diabetes (ESC Guidelines on diabetes, prediabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013).

La dirección de la cátedra recae en Gracia Castro de Luna, coordinadora de grado de Medicina. La codirección corre a cargo de Francisco Javier González, director de unidad de gestión clínica de Nefrología del Hospital Universitario Torrecárdenas; Ricardo Fajardo, director de la unidad de gestión clínica de Cardiología del HU Torrecárdenas y Tesifón Parrón Carreño, profesor honorífico de Universidad de Almería. Por su parte, Bruno Nievas Soriano, profesor de Universidad de Almería, será el secretario de la cátedra.