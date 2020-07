No sabíamos lo incómodo que era nuestro sofá hasta que no nos obligaron a pasar horas sentados en él. Comprendimos entonces que debíamos cambiarlo por uno nuevo, y más pensando que, quizá, deberemos seguir pasando muchas horas ‘machacándolo’. Es un resumen simple de lo que vienen experimentando, desde que pudieron reabrir, los comercios y tiendas dedicados al sector del mueble y el interiorismo, que notaron un importante crecimiento en sus ventas en cuanto pudieron volver a subir la persiana. La tendencia se sigue manteniendo. Menos gastos en salidas, vacaciones o viajes; más uso (mucho más) de los muebles y estancias de la casa; incertidumbre por el futuro a corto y medio plazo... han sido factores claves para desencadenar una ‘tormenta perfecta’ que ha generado un verdadero embudo en los fabricantes. Muchos de ellos comenzaron a mediados de junio, casi un mes antes de lo habitual, a posponer para septiembre las entregas de los pedidos a las tiendas. Y llegarán cuando pueda ser...

“Es una situación a nivel nacional sin excepciones, está siendo igual en todas partes, varía el presupuesto que se pueden gastar los clientes según la zona, pero en general todas las estancias de la vivienda están experimentando un crecimiento de ventas grande, y especialmente los sofás, las camas y también las cocinas”. Quien responde sabe de lo que habla, en su condición de gerente de una de los mayores centros del hogar de todo el Poniente Almeriense –Romero Hogar–, pero también como vicepresidente de Fedamueble (Federación Andaluza de Empresarios y Autónomos de Comercio del Mueble) y secretario del ‘Grupo Internacional del Mueble’.

Se trata de Javier Moya, quien considera que han sido fundamentalmente dos los factores que han influido en este ‘boom’ de las compras. En primer lugar, subraya, “somos una sociedad muy dada a vivir y a trabajar en la calle, estamos poco tiempo en casa y lo normal es que usemos nuestros sofás –que está siendo la estrella de las ventas– de una forma muy puntual, y de pronto nos hemos encontrado haciendo vida total en el sofá; mucha gente se ha encontrado haciendo uso de una pieza que no sabía hasta qué punto tenía carencias”.

En segundo lugar, comenta este empresario con amplia experiencia en el sector del mueble, “la gente tiene muy claro, tenemos muy claro, que difícilmente nos podremos ir de vacaciones, que tenemos complicado cambiar de coche… pero no tenemos la certeza de que no nos vayan a confinar otra vez en las viviendas, así que hemos decidido que tenemos que mejorar nuestro ‘castillo’ porque el asedio puede ser duro. Se puede salir, salimos, pero hacerlo ya no es tan atractivo. La gente todavía tiene miedo y mucha incertidumbre”.

Además, las ventas en este sector, al menos en España, todavía son residuales en lo concerniente a comercio electrónico (queremos probar el sofá, tocarlo...) y eso también ha llenado las tiendas de personas una vez que pudieron reabrir los establecimientos. “Digamos que ha venido la gente que ya iba a venir en marzo o abril, los que iban a venir en junio y todos los que han comprobado que tienen que cambiar cosas en casa. Están viniendo todos”, advierte Javier Moya, quien resalta que “ahora la afluencia de clientes es la habitual de un julio cualquiera y eso es positivo, porque pensábamos que a partir de junio habría una bajada importante de ventas, tras haber atendido a toda la tromba de gente. Ahora la gente ya no viene de una forma desaforada, pero seguimos teniendo mucha actividad”.

Para el sector del mueble, de hecho, los meses primaverales y el arranque del verano suelen ser los de más actividad, y sin embargo septiembre significa “posiblemente el mes más triste para una tienda de muebles, en Almería y en toda España”, explica Moya. Este año, sin embargo, nadie del sector se atreve a hacer una previsión sobre lo que sucederá a la vuelta de agosto: “¿Cómo estaremos en septiembre? ¿Confinados? ¿En ‘semiconfinamiento’? Es una situación muy nueva para todos y no tenemos datos para adivinar qué puede suceder. Está claro que la gente antes o después cortará el dispendio que está haciendo ahora y se reforzará un poco en el ahorro, pero no sabemos cuándo”.

Hemos querido estar más a gusto en nuestra casa y hemos tenido tiempo, además, para comprobar otras carencias, como puede ser la falta de espacio para almacenamiento. Por eso, más que colchones, que también, las tiendas están vendiendo “muchos canapés”, reconoce Javier Moya, y muchos son los clientes que aprovechan, de igual forma, para cambiar la cocina. “Ya que ahora estamos más en casa, y seguramente vamos a seguir estándolo, queremos estar bien, en un ambiente agradable y cómodo, eso es algo más importante de lo que mucha gente cree, y es uno de los motivos por los que están viniendo los clientes a comprar”.

En el caso de la tienda que gestiona Javier Moya, ubicada en El Ejido, y considerando que esta tendencia es generalizada en todo el territorio nacional, el empresario reconoce que su ubicación cuenta con una ventaja añadida en el actual contexto de crisis sanitaria y económica: “El Poniente Almeriense es una zona privilegiada en toda España en esta situación, y no porque el poder adquisitivo sea mayor o menor, sino porque es una zona que no sufre gravemente el parón turístico, pues aunque tengamos turismo no es lo más importante de nuestra economía, y sin embargo la mayoría de nuestros trabajadores son muy necesarios para la economía nacional, por dedicarse un sector tan importante como el agrícola, que se ha visto menos afectado porque no ha parado en ningún momento y es vital para el funcionamiento del día a día del país”.

Otro factor más, pues, que añadir a una tormenta realmente perfecta que ha permitido a estos negocios olvidar muy pronto las semanas de cierre de actividad o los ERTE a los que la mayoría de empresas, incluida la de Javier Moya, tuvieron que acogerse al bajar la persiana.

José Fernández (Muebles Eurodiseño): "Los clientes han tenido paciencia"

Los establecimientos de Almería capital no han sido ajenos al incremento de ventas de muebles y artículos para el hogar en plena crisis sanitaria. Así lo certifica alguien que lleva desde 1.993 al frente de su establecimiento, Muebles Eurodiseño. José Fernández Jiménez, como el resto de colegas del gremio hubo de cerrar durante casi tres meses y resalta que “la vuelta fue sorprendentemente grata, pensábamos que la gente no iba a salir porque seguía existiendo cierta psicosis, pero tuvimos una afluencia de gente tremenda desde el primer día”.

La demanda fue y sigue siendo muy alta y, según reconoce este empresario del sector con casi tres décadas de experiencia “pilló en fuera de juego a las fábricas, aunque poco a poco se está volviendo a la situación normal y a la que estábamos acostumbrados por estas fechas”. El apuro, no obstante, se ha extendido durante más de dos meses y a los nuevos pedidos ha habido que añadir “todo lo que se había quedado pendiente de entregar”, subraya Fernández. Por eso, las primeras semanas tras la vuelta fueron especialmente cargadas de trabajo.

Ese aspecto ha significado más de un quebradero de cabeza para numerosos clientes, a los que justo pilló el decreto de Estado de Alarma y el cierre de las tiendas en plena mudanza, amueblando una vivienda recién adquirida o tras haberse deshecho de un mueblo cuyo recambio tenía ya comprado y a punto de ser entregado. Se han dado de hecho, situaciones de todo tipo. “La gente ha sabido comportarse, ha sabido esperarse durante este tiempo y nadie ha rechazado los productos que ya habían solicitado. Han sabido entenderlo perfectamente y los han seguido recibiendo a pesar del tiempo que ha pasado”, indica el responsable de Muebles Eurodiseño.

Al igual que en el resto de tiendas, tanto los sofás como las camas y colchones han sido los grandes protagonistas del ‘boom’ de ventas, y en el caso de su establecimiento “también los dormitorios juveniles”. A su juicio, y después del largo confinamiento y de “haber estado varios meses encerrados en casa, a numerosos clientes se les han roto o desgastado muebles y han decidido cambiarlos”.