El autobús que va desde Torrecárdenas hasta el centro comercial coge vacaciones hasta octubre

El autobús lanzadera que llevaba a profesionales sanitarios, pacientes y familiares de forma gratuita hasta desde el Hospital Universitario Torrecárdenas hasta el centro comercial que lleva el mismo nombre, y viceversa, ha suspendido temporalmente su actividad. El servicio que puso la dirección gerencia del centro sanitarios como alternativa a la falta de plazas de aparcamiento se va también de vacaciones durante el verano. Según reza en una circular que se ha enviado a los trabajadores del hospital, el autobús no volverá a retomar su actividad hasta el próximo día 2 de octubre. La fecha coincide con la reactivación de la actividad programada tras la época estival.

En la misiva pone: “Siguiendo indicaciones del director gerente, D. Manuel Vida Gutiérrez, os comunicamos que el servicio de bus lanzadera gratuito entre el Centro Comercial Torrecárdenas (CCT) y nuestro hospital se interrumpe desde el día 10 de julio hasta el próximo 2 de octubre. Durante el periodo estival la afluencia de personas y profesionales se reduce por lo que nuestros aparcamientos pueden absorber la demanda de vehículos. El aparcamiento del CCT continua siendo gratuito para los usuarios y profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas. El 2 de octubre se retoma el servicio de lanzadera en las mismas condiciones (gratuito y con los mismos horarios)”.

El autobús lanzadera se puso en marcha hace casi un año, coincidiendo además con el cierre de la cafetería restaurante del hospital, por lo que este medio de transporte, gratuito además, era la alternativa no solo para quienes acudían al centro hospitalario y no encontraban dónde estacionar su coche, sino también para pacientes, familiares y profesionales que no tenían dónde comer. La alternativa más rápida y barata era el centro comercial, con capacidad para el estacionamiento y para dar de comer en sus numerosos establecimientos de restauración.

La mirada está puesta ahora en el futuro parking que se va a construir en la subida al hospital, en seis plantas y con capacidad para más de 2.000 vehículos, como adelantó Diario de Almería.