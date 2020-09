La llegada del AVE a Almería en 2023 ya es imposible atendiendo a plazos

Ya es un hecho. Almería no estará conectada mediante AVE con el Corredor Mediterráneo en 2023. Es así por mucho que el Gobierno se empeñe en hacer ver lo contrario. Y es que tramos como el que unen Lorca y Pulpí no están en plazo.

De hecho, aún no se ha licitado el proyecto, y este tardaría en torno a un año. A lo que habría que sumar los 36 meses (tres años) que marca el plazo de ejecución. Por lo tanto, las fechas se van en el tiempo y la Alta Velocidad para Almería vuelve a retrasarse. La única opción, acortar plazos, y aún así. Esto se desprende de la reunión mantenida entre la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería y el director general de Planificación de Alta Velocidad e Infraestructuras de Renfe, Casimiro Iglesias.

"No nos parece de recibo que desde responsables políticos se sigan lanzando mensajes que no son ciertos. Puede quedar muy bien que en 2023 Almería va a recepcionar la Alta Velocidad, pero no va a ser así. Es que las propios tramos de Almería también acumulan retrasos de año y medio. Es que el director general en cuanto a fechas fue muy cauto, no quiso entrar", agrega el coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada.

Solo el tramo de Lorca a Pulpí son 36 meses de ejecución y el periodo de licitación es de 12 meses. "Ya estamos hablando de cuatro años, es una cuestión que nos preocupa", argumenta Tejada. Además, las obras de la Alta Velocidad Puche-Rio Andarax acumulan bastante retraso. El próximo 15 de noviembre se van a cumplir dos años desde que se iniciaran las obras. "Dos años desde que el corte ferroviario hasta Almería capital ha sido el detonante de un mal servicio para los ciudadanos. Al final el bypass que demandamos no se tuvo en cuenta, fue una mala decisión política y ahí están los resultados", explican desde la Mesa.

"A la Mesa nos consta que los tramos de Río Andarax-Puche tienen un impulso de obras importante, pero no tanto así la conexión entre Río Andarax-Níjar. Han comenzado las obras pero vemos que sea necesario darle un mayor impulso. La respuesta de Casimiro Iglesias es que a finales de este año, la obra está finalizada y entregada y Renfe operadora dice que las circulaciones en los trenes se recuperan a finales de año. "Pero estamos a finales de septiembre y en tres meses va a ser imposible que todas las tareas que restan se hagan realidad. Si todo va bien, para la primavera del año que viene será posible la conexión", subraya Tejada.

En cuanto al tramo Vera-Pulpí. Ese es el gran desconocido. "Institucionalmente no se dice cuál es el estado de las obras. Esta misma semana por parte de la consejera de Fomento la Junta denunció la paralización de las obras. Desde el Gobierno no se han atrevido a darnos unas fechas, aunque los plazos de ejecución están asegurados en la licitación, hay muchas dudas al respecto", explican desde la Mesa.

Sobre la conexión con el Puerto Seco de Níjar, sigue sin conexión ferroviaria y eso le preocupa a la Mesa ya que entiende que será una conexión fundamental en cuanto al futuro del transporte intermodal.

PLATAFORMA CONVENCIAL

"Hemos planteado todas las reivindicaciones históricas que venimos planteando, tales como la mejora de la plataforma, la extensión de la catenaria entre Huéneja y Linares Baeza y nos dejó muy claro que no es una apuesta del ministerio. No es que vayan a dejar morir la línea, pero la apuesta política es la línea de Murcia a Almería", comenta José Carlos Tejada. "Nuestros compañeros ferroviarios que van todos los días a Madrid y a Granada nos traslada su preocupación en cuanto al bamboleo que hace el tren y eso es signo de que la plataforma está cada día más deteriorada. Hace 40 años que no se actúa sobre la plataforma y en cuanto a la catenaria no va a ser posible, dice que los 50 millones de euros son un coste elevado, pero el objetivo es crear líneas limpias. Así que seguiremos con líneas tractoras por diésel que generan las huellas de carbono que generan".

ANCHO DE VÍA

El intercambiador de ancho de vía debía haber sido entregado en mayo de este año. Es una solución para que Almería vuelva a recuperar destinos directos. Ahora el único destino directo que tenemos es con Madrid. "El director general nos plantea es que a lo largo de este año esté terminada la obra, pero que van a tener problemas de proveer de trenes híbridos a Almería. Así de qué nos sirve tener una infraestructuras de doble ancho de vía si no vamos a tener trenes".

CONEXIÓN CON EL PUERTO

La conexión ferroviaria con el Puerto si es una apuesta del Gobierno, pero apostillan que habrá que hacer un estudio informativo para ver cuál es el tráfico de mercancias. "Eso nos dejó decepcionados porque nuestra provincia tiene capacidad de exportación no solo en el segmento de la agricultura, a nivel de transporte de piedra natural y derivados, tenemos una gran capacidad de exportación". En ese sentido comentó que desde el ministerio apuesta por un soterramiento de la conexión.