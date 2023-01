“La banda ancha ya llega al 92% de Almería, en el año 2025 será al 100%”

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz (Murcia, 1979), participó este pasado jueves en Almería en una reunión con alcaldes y alcaldesas de la provincia con el objeto de desgranar cómo avanza el despliegue de la banda ancha ultra rápida. Se considera una “apasionada de Almería” y ostenta este cargo desde octubre del año pasado.

–El Gobierno va a invertir a lo largo de este año 5,2 millones de euros para que la banda ancha llegue a 72 municipios del interior.

–Para nosotros es muy importante llegar a todos los rincones de la provincia. Esta importante inversión supone que estamos llegando a 19.000 hogares y empresas más conectadas. No se trata solo de la fibra en sí misma, si no que se genera una potencialidad, una oportunidad a cada niño, a cada empresario, a cada autónoma. Con esta inversión seguimos hablando de una igualdad real, de cohesión territorial.Y en el caso de Almería, que todavía tiene un reto de conexión física importante, pues esto es una autopista del siglo XXI en todos los hogares. Por eso cuando hablamos de 19.000 hogares y empresas, hablamos de más de 19.000 historias y proyectos que se van a generar gracias a esa conectividad. De hecho, Almería es la segunda provincia de Andalucía con el mayor número de actuaciones por detrás de Sevilla.

–¿Qué reto supone llevar a todos los rincones de Almería la posibilidad de tener una conexión a internet de 100 Mbps? Porque la provincia cuenta con un gran número de pueblos, la mayoría de ellos con menos de 5.000 habitantes, y muchos enclavados en una orografía difícil en el interior.

–La política que está siguiendo el Gobierno de España para conectar a todos los pueblos significa que, y ahora mucho más después de la pandemia, si se quiere vivir en un pueblo del interior de Almería vamos a dotarte de las herramientas necesarias para que puedas desarrollar tu vida con plenitud. Está siendo todo un reto pero a su vez demuestra que España tiene un liderazgo en Europa en esta carrera y que nos permite aumentar la población en zonas despobladas. En la pandemia hubo un cambio de visión en la que valoramos volver a los pueblos y, además, dotar a internet de un nuevo valor al descubrir que podemos hacer muchas cosas que antes te ocupaban mucho tiempo de forma digital y poder ser más eficaz en tu trabajo.

–Esta ayuda es una manera de hacer rentable una conexión que para las empresas privadas no lo es.

–Así es. En aquellos pueblos de interior con pocos habitantes donde no es rentable para un operador instalar la fibra es donde nosotros estamos haciendo una inversión importante y donde hay una planificación para llegar al 100% con conectividad ultra rápida en 2025.

–¿Cómo se traducen estas inversiones?

–Es un modelo de colaboración público-privado que ha permitido que desde 2018 se inviertan en Almería más de 22,6 millones de euros, una cifra histórica, para que los operadores desplieguen la fibra en aquellas zonas blancas donde nunca llegaría si no existiese este programa de Banda Ancha Único. Por eso digo que no es casualidad, es una convicción planificada de que España sea digital por igual en todo el territorio y las oportunidades que eso genera en términos de reto demográfico y en términos de economía digital.

–Y frenar la despoblación...

–Esto es un paso muy grande para que en zonas donde no llegaba internet ahora lo haga y que merezca la pena iniciar un proyecto de vida en cualquier pueblo de Almería o directamente no tener que irte porque no tienes oportunidades. Se van a generar muchas historias nuevas que suponen empleo, comercio económico, etc.

–Habla de que en 2025 habrá conexión de banda ancha en el 100% de la provincia de Almería. ¿Se cumplirá? ¿en qué porcentaje se encuentra actualmente la provincia?

–El objetivo es el 100%. El camino que llevamos es muy bueno y con datos se reafirma. En julio de 2021, que son ya datos obsoletos pero certeros, la provincia de Almería ya estaba conectada en un 86%. Con las inversiones acometidas en 2021 y de 2022, la proyección es de un 92%. Eso sin contar los 5,2 millones de inversión de esta nueva convocatoria por lo que tenemos la certeza de que en 2025 ese porcentaje será del 100%.

–Y hablando de cifras, ¿se sabe cuánto le va a costar al vecino de Alsodux o Somontín el tener acceso a esa banda ancha de 100Mbps?

–Los precios los marca el libre mercado siempre pero, en cualquier caso, los precios en España son de los más económicos de toda Europa. Por la forma de la que está regulada el mercado y son muy limitados, pero es lógico que no hay la misma competencia que en una gran ciudad en los que pueden ser más agresivos, pero lo más importante en este sentido es que toda la planificación de agenda digital es integral. Estamos en la conectividad total, en la digitalización de las pymes, en la capacitación de los ciudadanos y su formación, pero además también tenemos programas de asequibilidad.

Hemos transferido a las comunidades autónomas Fondos Next Generation por valor de 360 millones de euros, de los que 56 son para Andalucía, para cuatro programas y uno de ellos es el Bono Social, que es el bono de conectividad para familias vulnerables que no tienen capacidad para ello y que financiaría hasta 240 euros al año.

–¿Y cómo avanza el despliegue del 5G en Almería?

–En Almería en 2021 la cobertura era de un 60%. La última convocatoria de backhaul para seguir potenciando la expansión de conectividad móvil tiene en Almería una inversión de 7,8 millones de euros en antenas. En Almería hay un total de 5.258 estaciones de las que 457 ya son 5G. En este ámbito desde el Gobierno de España seguimos trabajando para potenciar su capilarización.

–¿Qué inquietudes le han transmitido los alcaldes de Almería con los que se ha reunido?

–Hemos hablado de las zonas blancas que se van a publicar para que las operadores opten a su instalación. También hemos analizado qué zonas blancas cubría cada municipio y los trabajos previos con la operadora Adamo para agilizar y facilitar el despliegue. También hemos hablado de permisos y sus preocupaciones más directas como los postes, las canalizaciones, etc. Es una reunión muy positiva de cara a facilitar el trabajo ya que ahora ellos deben desarrollar el proyecto con el operador.