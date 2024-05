Tres barrios de Almería entran en el ‘mapa oscuro’ de los enganches ilegales de la luz

El Ayuntamiento de Almería, con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos, va a reclamar al Gobierno de España la creación de una unidad específica de lucha contra el fraude eléctrico, entre otras soluciones, ante el creciente mapa de los enganches ilegales y los cortes de luz que, asentados en barrios como El Puche, La Fuentecica- Quemadero, Piedras Redondas, o Pescadería-La Chanca, se ha extendido a Regiones, Los Molinos y La Cañada.

Estos tres barrios han entrado en el preocupante listado de las consecuencias del fraude eléctrico, con vecinos y comerciantes, pagadores de sus recibos, a merced de las interrupciones del suministro eléctrico. Una grave problemática que arrastra la capital almeriense desde hace años con medidas puesta sobre la mesa que no han terminado por traducirse en, si no su desaparición, al menos una leve mejoría. Muy al contrario, según los datos que al Plenario ha llevado el concejal de Políticas Sociales, Oscar Bleda, dentro de una moción defendida por el PP en la que no se mencionada, eso sí, el cultivo indoor de marihuana, la “industria del narcotráfico” de la que sí quiso dejar constancia en el debate Vox.

Según Bleda, el fraude se ha elevado al 56% en Pescadería, al 68% en El Puche y al 50% en Los Almendros, Piedras Redondas, Quemadero y Fuentecica, pese a las inversiones de refuerzo de líneas de media y alta tensión o en la instalación de transformadores realizada por Endesa, compañía que ha invertido en la capital 1,4 millones de euros a lo largo del pasado año, sin que los vecinos y comerciantes cumplidores se vean liberados de los cortes de la luz, habiendo llevado a cabo 2.000 actuaciones sobre enganches detectados.

“Las ayudas de los servicios sociales, las inversiones de la empresa, las mesas de trabajo entre la administraciones, las labores de inspección de la Junta.., se quedan en nada sin intervenciones de apoyo”, advertía Bleda en referencia a los Cuerpos de Seguridad de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil, y esa unidad específica de lucha contra el fraude eléctrico que, en boca de Vox, se aclara contra la “industria del narcotráfico que existe en Almería y que el PP de aquí quiere ignorar”, afeó el concejal Martín de los Reyes.

Podemos, en su voto en contra, censuró al edil por esta moción al considerar que el Ayuntamiento se pliega a los intereses de la compañía eléctrica, obligada recientemente por sentencia al pago de indemnizaciones por corte de suministro eléctrico, mientras el PSOE ironizaba sobre el puesto al que podría postular Bleda en el Consejo de Administración de la compañía eléctrica.