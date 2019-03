El brigadier Juan José Espino Alvarado

EN repetidas ocasiones visité el Archivo General Militar de Segovia, encontré el expediente del brigadier Juan José Espino Alvarado, en el legajo E 1380, del mencionado archivo.

Nace en la Provincia de Badajoz, en Berlanga, era hijo de don Juan Barragán de Espino, que era abogado de los Reales Concejos, Gobernador y Justicia Mayor de la Villa, su madre era Inés Espino Alvarado. Fallece Espino el 10-7-1843, en Berlanga, Badajoz.

Ingresó en el ejército el 10-Agosto-1794. En 1807 era Comandante. En Agosto de 1808 fue Coronel. El 26-Julio-1809 era Brigadier.

En la Escuadra española fue Comandante de abordaje, fue nombrado por Federico Gravina.Destacó como militar en la Guerra de la Independencia, prestó servicios en el ejército del Centro y en Extremadura. Participó en la retirada de Tudela, en julio de 1808, en la entrada en Talavera, en julio de 1809. Destaca como militar en la toma de Mérida.

Fueron importantes sus méritos militares. Obtiene la Gran Cruz Laureada de San Fernando. En siete ocasiones la Cruz al Mérito Militar. Caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo.

Estuvo casado con Carmen Manuel de Villena Álvarez, conocida como la Perla de Badajoz, de noble linaje real, era descendiente de Fernando III el Santo, su padre era el Coronel Juan Manuel Villena y Fernández de Córdoba, el cual sería suegro y amigo de Juan José Espino.

Su brillante hoja de servicios, considero que se encontró ensombrecida cuando en 1815 se le otorga destino en el ejército que el bravo General español don Pablo Morillo mandó en la América de Tierra Firme, es decir en tierras continentales de Colombia y Venezuela, Espino presentó excusas y no parte hacia las Américas. En estas esforzada Campaña, El General Morillo recupera para España la ciudad de Cartagena de Indias, las tropas españolas muestran heroísmo durante largos años reteniendo gran parte de las enormes regiones americanas… España combatía por mantener las Españas de América, perdíamos un Imperio cuando ingleses y franceses comenzaban a crear en el siglo XIX sus grandes dominios Coloniales… Morillo mostraba decisión y mano firme defendiendo los intereses españoles. Espino en 1819 era jubilado y gozaba de un sueldo de 12.000 reales anuales.

Antonio Guillén Gómez, en su obra “la expedición revolucionaria de 1824 contra la costa de Almería”, 2008, expone que Espino en 1819 había tenido destino militar en la costa de Granada –Almería era parte del Reino de Granada-, había sido considerado masón en la causa contra el revolucionario Van-Halen, por lo que se ordenó su apresamiento. Espino se unió a la causa constitucional en 1820, antes que la reconociese Fernando VII.

Después del triunfo liberal encabezado por Riego en Cabezas de San Juan, Cádiz, en Enero de 1820, cuando las tropas españolas preparadas para partir hacia América se sublevan, no parten para mantener la españolidad en tierras del Nuevo Continente y proclaman el sistema Constitucional en España, obligando, muy lamentablemente, al muy digno General Morillo a pactar el alto el fuego –la rendición- con Simón Bolivar y tener que abandonar Morillo América. En fechas del Trienio Liberal, en 1821 Espino se encontraba en Madrid y en 1822 el Brigadier Juan José Espino estaba en la actividad militar y política con los liberales y tiene el mando militar de Murcia. En mayo de1822 tiene lugar un levantamiento de los artilleros en Valencia, se acusa al General de ideología absolutista Javier Elio de favorecer esta intentona militar contra los liberales, por lo que las autoridades de Valencia reclaman al Comandante General de Murcia que tome el mando de la Comandancia militar de Valencia, para evitar desórdenes, pero el Brigadier Espino no se mueve de Murcia, no se personó en Valencia, ante ello y para evitar amotinamientos de la población, el Ayuntamiento Constitucional de Valencia aceleró la sentencia de Elio, que fue ejecutado el 4 de septiembre de 1822 en Valencia.

Estuvo casado con Carmen Manuel de Villena Álvarez, la Perla de Badajoz

Posteriormente, finales de1822 a mayo de 1823, estuvo de Comandante Militar en Cáceres y Gobernador en Alcántara, con la vuelta al absolutismo, 1823, se refugia en Gibraltar.

Espino es localizado en Gibraltar, en Junio de 1826, según informaba el Corregimiento de Ronda, este brigadier tuerto, que ya estuvo en Almería en Agosto de 1824, se encontraba organizando una expedición contra el Levante, posiblemente Crevillente, un desembarco con unos 20 buques, la expedición se organizaba desde la bahía de Gibraltar, en el laud San Pascual, de Antonio Vidal, que ya en febrero de 1826 participó en la expedición de los Bazán contra la costa de Alicante, por lo cual el Capitán General de Valencia y Murcia el 8 de julio de 1826 escribe al Secretario de Estado anunciando reforzar las tropas en Orhiuela (A. H. Nacional, Estado, legajo 3075). Se afirmaba que Espino tenía ya reclutados 70 hombres y podrían llegar a 200 hombres, les daba 320 reales por engancharse. Otros informes decían que el desembarco se realizaría en Punta Mallorga o Estepona.

Según otros informes (A. H. N. Estado, legajo 214) se elevaba la cifra a 300 hombres en tal expedición; además, el Congreso de Panamá de los Estados Insurgente Americanos, en Octubre de 1825, decretaba que los sudamericanos tomarían las Canarias, por lo cual el Gobierno de Fernando VII deseaba reforzar con más de mil soldados las Canarias, se consideraba que la expedición naval del brigadier Espino podría dirigirse a las Canarias.

Hubo un desembarco de contrabandistas y liberales en las Costas de Oliva y Gandía, eran tres buques, dos de ellos bergantines, portaban armas, estuvieron tres días, negociaron con las gentes del lugar, entonaron canciones revolucionarias y levantaron gallardetes verdes, fue en Junio de 1826. De la expedición del brigadier tuerto que estuvo en los hechos de Almería, Espino, no tenemos otras noticias. En 1826 los buques colombianos destrozaban el comercio español, pudo Espino cooperar con ellos; con más de doce buques, con ayuda norteamericana e inglesa, naves colombianas, República, Pichincha, Glorioso, Vencedor, Trinidad y otros, se adueñan de nuestras costas, en Cabo de Gata hundían y apresaban naves españolas. El Gobierno Absolutista en Agosto 1824 considera al Brigadier Espino fugitivo e Impurificado, en julio de 1826 se le tenía por huido en Lisboa, en 1828 solicitaba al encargado de Negocios de España en Lisboa pasar a Purificado y volver a España. En 1831 reside en Cáceres, es preso y se le sigue causa criminal.

Con los liberales en el poder desde 1833, consigue reingresar en el Ejército en 1834, sin empleo, con un sueldo anual de 6.000 reales. En mayo de 1837 solicitó ser ascendido a Mariscal de Campo, alegó 45 años de servicios, pero no se le consideraron sus servicios en la emigración – no mencionaba sus méritos en el exilio-, exponía privaciones, ruina y desgracias sufridas. No obtiene el solicitado ascenso (A.G.M. Segovia, leg. E 1380).