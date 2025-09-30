Un búnker de la droga en Almería: cae una red albanesa con 300 kilos de cannabis ocultos bajo tierra

Una compleja y potente operación de la Guardia Civil desmantela dos grandes plantaciones de marihuana en la provincia de Almería, culminando con la detención de tres personas vinculadas a una red internacional de narcotráfico de origen albano asentada en Roquetas de Mar. Esta acción policial, denominada Operación ABULA, incauta cerca de 300 kilogramos de cannabis, una cantidad que supera el medio millón de euros en su valor en el mercado ilícito, y revela la sofisticación con la que operaban estos grupos criminales. Durante los registros, los agentes localizan y desmantelan un auténtico búnker de la droga, una construcción subterránea acondicionada como centro de producción, lo que subraya la profesionalización de la banda y su capacidad para ocultar sus operaciones en parajes naturales de complicada orografía, como la Sierra de los Filabres y el Poniente Almeriense.

El principal foco de la intervención policial se centra en un paraje natural recóndito y de difícil acceso de la Sierra de los Filabres, en el término municipal de Las Tres Villas, un área integrada en la comarca del Nacimiento. Allí se descubre la primera y más grande de las plantaciones.

El enclave se distingue por sus altas medidas de seguridad perimetrales, que buscan evitar cualquier intrusión o descubrimiento por parte de las autoridades o de terceros.

Los narcotraficantes instalan un sistema de cámaras de videovigilancia para controlar los accesos y un perímetro asegurado con una valla electrificada, lo que subraya el alto nivel de planificación de la organización.

Una vez que la actividad policial centra su atención en este grupo criminal, los agentes consiguen descubrir un segundo cultivo de cannabis ubicado en el municipio de Felix, dentro de la comarca del Poniente Almeriense.

Esta segunda plantación presenta un patrón similar al primero en cuanto a las medidas de seguridad implementadas, confirmando la sistemática de la red en la provincia.

La operación ABULA

La Operación ABULA se estructura en dos fases bien definidas, que incluyen el registro de hasta tres viviendas y la posterior detención de las tres personas implicadas en los hechos.

Es durante los registros cuando la Guardia Civil localiza la sorprendente construcción subterránea, que la red utiliza como un sofisticado búnker de la droga, perfectamente acondicionado como centro de producción.

La dificultad del terreno montañoso y la cantidad de droga intervenida obligan a solicitar el apoyo del Servicio Aéreo del Instituto Armado.

Este soporte es esencial para realizar la extracción segura de las plantas, utilizando un anclaje suspendido del helicóptero para levantar las sacas de mil litros de capacidad llenas de la sustancia.

El peso total del cannabis incautado asciende a los 300 kilogramos, lo que representa un duro golpe a las finanzas de esta estructura delictiva.

Los investigadores confirman que la organización internacional es de origen albanés y que su base de operaciones se encuentra en el núcleo urbano de Roquetas de Mar.

Los miembros de la red presentan un alto grado de profesionalización en el negocio del narcotráfico y cuentan con antecedentes penales por delitos similares en países como Reino Unido o Kosovo.

A los tres detenidos se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y también un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Tras completar las diligencias, los acusados pasan a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la provincia de Almería, que asume la instrucción del caso.