Un café solo con... TERESA BELMONTE

Tomarme un café con una persona aficionada a los toros, es algo que yo hago con mucho gusto en cuanto se tercia la ocasión. Es más, aunque Teresa es una docente enamorada de su profesión y, por lo tanto, le encanta hablar de la misma, que ejerce y comenta con pasión, estoy convencido de que en algún momento de la charla pensó. “¿pero es que no vamos a hablar de toros?”

Lo que ocurre es que, por una parte, por respeto a los alumnos, primero está la obligación, y un puesto de trabajo, que por muy vocacional que sea, como es el caso de Teresa, es una obligación contractual con la Universidad, además de personal con los alumnos, pues se trata de formar personas que van a asistir a otras personas, de suerte que en su futuro trabajo, deberán tener buen trato con “el cliente” y estar preparados en conocimientos y tecnologías profesionales para ejercer una buena enfermería.

Y, en segundo lugar, está la devoción, que en este caso coincidimos, en que para nosotros, son los toros.

Como Teresa es vocacional tanto en el ejercicio de la enfermería como en el de la docencia, cuando comienza a hablar de los estudios de enfermería, lo hace apasionadamente, desde el primer momento, en que me aclara que “estudió enfermería cuando se impartía en la Bola Azul, donde tuvo que padecer a mi compañero y, a pesar de ello amigo, Pedro G. Q. en estadística”. Como es lógico, no tardó nada en salir el nombre de Pepa Márquez, con quien ha compartido el prácticum durante muchos años. En esos momentos me hace la puntualización de que “antes las prácticas eran más tutorizadas y los alumnos estaban integrados en equipos”, pero ahora “los materiales, las instalaciones y los equipos han mejorado mucho, son salas con muñecos y máquinas (y no sé cuántos artilugios más, porque me quedé pasmao con la descripción de los muñecos) así como dotadas de cámaras de TV que permiten ver y grabar los exámenes”.

En lo que respecta al número de alumnos, “no sólo no tienen problemas de alumnado, sino que las listas provisionales de admitidos a comenzar los estudios, suelen coincidir, prácticamente en su totalidad, con los primeros admitidos. Es un alumnado fiel a su vocación, ya que al terminar 1º, lo normal es que hasta el que tenía alguna duda respecto a su vocación, se reafirma y continúa.”

“Antes, el interés se debía, en parte, a la pretensión de ser funcionarios. En 2008, ese patrón bajó. Y con la pandemia, los alumnos han visto que la enfermería es un trabajo duro. En cada promoción vienen terminado 2 grupos de 65, o sea, 130 alumnos, de los que muchos se van a trabajar fuera, incluso fuera de España, ya que su campo profesional es la Unión Europea.”

A Teresa se le nota cómo estima a los alumnos, y se le nota que es vocacional, tanto en la docencia, como en la enfermería práctica. Ni se esfuerza por disimularlo, ni por acrecentarlo. Sencillamente habla con pasión de “sus alumnos” y de las “salas de simulación” y de “los altos recursos destinados a formación e inversión”.

Como es lógico, salió el tema de la pandemia, en el que me señaló que “en esos momentos críticos se notaba lo importante que es la experiencia en la enfermería”.

En cuanto a la enseñanza on line, “han conseguido hacer prácticas trabajando por medio de videoconferencias con la Universidad de Murcia y los responsables de enfermería del IFEMA simultáneamente. Fue una experiencia inenarrable, pero a pesar de eso, siempre es mejor la simulación presencial.”

Llegados a este punto, cambiamos el tercio y comenzamos con su afición a los toros, que “le arranca de cuando su abuelo la llevaba a las charlotadas y a las novilladas.”

Mira por dónde, coincidimos en nuestra afición por Curro Romero, que a Teresa “le viene porque en la 1ª corrida que vio, toreaban Curro y Espartaco. En la misma tarde vio matar a Curro y a Espartaco.”

“Desde entonces, las penas se le quitan hablando de toros.”

Consiguió, con el apoyo de Pepe Guerrero, montar el Aula Taurina. “Dado que es antropóloga, para ella el mundo del toro es sociocultural. El Aula era un espacio formativo para los estudiantes, donde poder mostrarles la riqueza sociocultural del mundo del toro, no sólo a ellos sino también a la Sociedad actual.”

Para terminar, se confiesa “apasionada del mundo del toro y de la ganadería.”