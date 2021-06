El calendario escolar de Almería del curso 2021/2022: Inicio, días festivos y vacaciones

La Delegación Territorial de Educación en Almería ya ha aprobado el calendario escolar para el próximo curso lectivo 2021/2022. Después de un año lectivo marcado por la Covid-19, en septiembre se espera empezar la normalidad con un calendario que prevé entre 178 días lectivos para Educación Infantil, Primaria y Especial y 175 para ESO, Bachillerato, FP e Educación de Idiomas, Artística y Permanente.

Según lo aprobado, las clases en Infantil, Primaria y Especial comenzaría el 10 de septiembre y en ESO, Bachillerato y FP, además de Artística y Permanente el día 15. El 20 empezarían la escuelas de enseñanza de Idiomas. El final se fija para el 22 de junio para todos los niveles educativos.

Días no lectivos

A los periodos de vacaciones y los días de fiesta nacional y autonómica se suma el día de la Comunidad Educativa, fijada para el 1 de marzo, justo después del Día de Andalucía. Además hay tres días que establecerán a nivel local de cada municipio. La fiesta del 1 de mayo (domingo) se pasa al día 2.

Los ayuntamientos de cada localidad solicitarán a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Almería, previa consulta al Consejo Escolar Municipal (incluyendo propuesta para Pedanías) y a los Consejos Escolares de los Centros Docentes de aquellas localidades donde no esté constituido el Consejo Escolar Municipal, hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales del municipio, establecidas por la Juntade Andalucía en el Boletín Oficial, no coincidan con el período lectivo del alumnado.

De momento los días confirmados son:

12 de octubre de 2021 (martes): Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre de 2021 (lunes): Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre de 2021 (lunes): Día de la Constitución Española.

8 de diciembre de 2021 (miércoles): Inmaculada Concepción.

28 de febrero de 2022 (lunes): Día de Andalucía

1 de marzo de 2022 (martes): “Día de la Comunidad Educativa”.

2 de mayo de 2022 (lunes): Fiesta del Trabajo (por coincidir con domingo se traslada al lunes).Se establece como día no lectivo, a nivel provincial, para todos los niveles educativos

Vacaciones de Navidad: Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022, ambos inclusive.

Vacaciones de Semana Santa: Desde el 11 de abril hasta el 17 de abril de 2022, ambos inclusive.

Aquí se puede consultar el calendario completo y la resolución de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Almería.