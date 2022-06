Cristina Hernández: “He cambiado el mundo del toro por el del caballo”

Sucedió en un festejo taurino de la Feria de Gádor. Lidiaban cinco novilleros y ¡una chica! Aquello llamó la atención. Pésimos los cinco primeros novillos y, cuando parecía que la tarde iba a ser un desastre, apareció ‘la niña’, armó el cirio y cortó dos orejas y rabo. Hace unos 20 años de esto.

–Aquella frescura, aquellas sonrisas, miradas y gestos al tendido, aquellas voces de aliento...

–Es que siempre he disfrutado toreando y he querido transmitir mi ánimo y felicidad al público. A los 10 años ya les dije a mis padres que quería ser torera. Mi padre es muy aficionado a los toros y lo aceptó; más trabajo me costó convencer a mi madre que prefería apuntarme al Conservatorio para que aprendiera flamenco y ballet. Al final llegamos a un acuerdo e hice ambas cosas.

–Con 11 años la mayoría de niñas juegan con muñecas...

–Pues yo estaba ya inscrita en la Escuela Taurina y dando clases prácticas en la plaza de toros. A los 15 maté mi primer becerro en Montefrío, corté dos orejas y rabo y lo que mi madre creía que sería ‘un capricho pasajero’ se convirtió en mi gran afición.

"He llegado a matar novillos de más de 500 kg. de peso y con unas cornamentas que daban miedo verlas”

–Pero no olvidaste los estudios.

–Esa fue otra de las cesiones que tuve que hacer para seguir toreando. Estudié Relaciones Laborales y, cuando acabé, pude debutar con picadores en Benalmádena. De nuevo dos orejas y rabo y el gusanillo cada vez picándome más. Poca ayuda tenía, aparte de mis padres y nuestro amigo Juan Carreño, pero toreaba unos 30 festejos anuales.

–Y te marchas a Sevilla a ver si había más suerte.

–Sí, tuve un apoderado y me fui. En 20 años como novillera he toreado 230 festejos en toda España: alrededores de Madrid y Sevilla, Jaén , Jerez, muchos pueblos de Almería y Málaga, Portugal... Pero claro, sin un padrino me costaba bastante dinero y aunque me pasaba el verano entero toreando echaba cuentas y veía que había que hacer otra cosa. En 2009 llegué a torear 40 festejos con bastante éxito.

–En esos 20 años te han sucedido cosas maravillosas...

–De casi todo. En Mijas le brindé un novillo a Isabel Pantoja que estuvo muy cariñosa conmigo. A Capea le brindé otro y me dijo: “Sigue cultivando ese sueño que algún día se hará realidad”. Una mujer me pidió: “¿Te puedo tocar el traje de luces?” Y se marchó tan feliz. En Ciudad Real me dieron, al dar la vuelta al ruedo, un pan redondo casi tan grande como la plaza relleno de todo tipo de embutidos. Lo compartí con la cuadrilla por la noche y no pudimos acabar con él.

"Ahora vivo en Sevilla y estoy dedicada a la doma equina con mi caballo ‘Fandiño’; fui 3ª en la Feria SICAB”

–¿Te has cortado la coleta?

–Eso nunca, yo siempre seré torera. Ahora estoy en un periodo de reflexión pero no descarto volver a vestirme de luces.

–Me consta que le eres infiel a los toros... con Fandiño.

–¡Ja, ja, ja! Fandiño es mi caballo al que puse ese nombre en recuerdo de Iván Fandiño, torero muerto hace unos años, el último hasta hoy. Lo compré hace 3 ó 4 años y ahora estoy dedicada a la doma vaquera. Estoy en la Escuela de Doma El Acebuche, en Bollullos, y he comenzado una etapa como amazona. En el primer concurso que participé, la Feria SICAB de Sevilla, quedé tercera, todo un éxito ya que eso es la Maestranza de la equitación.

–El caballo y la amazona...

–Deben tener un solo corazón. Yo me entiendo de maravilla con él.

–Sé que también haces tus pinitos en el mundo de la moda.

–¡Ja, ja, ja!Te enteras de todo. Sí, también trabajo como modelo de moda y complementos taurinos en Canal Sur.