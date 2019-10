¿Cuáles serán las primeras zonas de Almería en inundarse por el cambio climático?

Y parecía que no iba a llegar nunca. Que era una profecía destinada a morir entre aquellos locos que un par de décadas atrás avisaron de que la tierra estaba sufriendo un cambio en su clima debido a la mano del hombre. Pero no era broma. Las consecuencias del cambio climático ya están aquí. En 1970, la temperatura media de Almería era de 17,96 grados, la cifra ha aumentado hasta los 19,69 que se dan en la actualidad. Si continúa la tendencia actúa y no se poner en marcha actuaciones de mitigación, Almería habrá ganado en 2050 cuatro grados de temperatura media anual con respecto a hace cincuenta años.

Afecta a la fauna de la provincia, muchas especies que hace años migraban a África ahora se quedan permanentemente en Almería, caso del Águila Calzada; cada vez más individuos de este especie deciden “no saltar” a África y se quedan con nosotros a pasar el invierno. De hecho, durante el invierno esta especie ya es habitual en diferentes parajes costeros, como por ejemplo en el paraje de Punta Entinas Sabinar.

Pero si hay algo que nos aterra es la subida del nivel del mar. Lo que ahora conocemos, o parte de ello, está destinado a desaparecer. Y Almería no se librará de ello. Durante el Siglo XX, el nivel del mar ha subido cerca de 15 cm (6 pulgadas) debido al derretimiento del hielo glaciar y a la expansión de un agua de mar más caliente. En 2040, la cota de inundación de la costa almeriense habrá ascendido a en torno a dos metros.

En la cota de inundación que prevén un aumento del 8% en la fachada norte de la costa española y el Mar de Alborán para el año 2040

Eso se desprende del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. El informe plantea que si la tendencia de aumento en la cota de inundación observada en los últimos años continúa así, ¿cuál será el impacto de inundación sobre diques, estructuras costeras artificiales o acantilados en 30 años (es decir, sobre una tipología de costa rígida)?, ¿se identificarán nuevas zonas susceptibles de sufrir inundación costera? Asumiendo que la tendencia registrada en los últimos años va a continuar así durante la primera mitad del siglo XXI se pueden estimar cambios en la cota de inundación que prevén un aumento del 8 % en la fachada norte de la costa española y el Mar de Alborán para el año 2040 (lo que supone en torno a 20 centímetros más de cota de inundación).

Según el estudio, en cuanto a las playas, la alteración de sus características morfodinámicas debido a los impactos del cambio climático repercute en la distribución y riqueza de los organismos y especies que viven en la playa. La subida del nivel del mar produce un aumento en la inundación y erosión de las playas, que se traduce en pérdida y fragmentación de hábitats, fundamentalmente en las zonas sometidas a desarrollos urbanos que impiden la adaptación natural de la playa. A medida que sube el mar, los primeros hábitats perdidos son aquellos que se encuentran por encima de la pleamar, dando lugar al detrimento de fauna de gran tamaño. Una vez se vayan perdiendo los hábitats, la fauna característica de la playa será reemplazada por aquella de las zonas intermareales y sustratos rocosos.

Varios puntos de Almería serán los primeros en desaparecer del mapa cuando se produzca la subida del mar. La playa de San Miguel de Cabo de Gata sería uno de los primeros espacios de la provincia en quedar oculto bajo agua. Una de los atractivos turísticos más relevantes de la provincia pasará a mejor historia. Y solamente por el desprecio de los humanos a la naturaleza. Cabo de Gata es el referente turístico de Almería, pero dejará de serlo.

Lo mismo sucederá con la Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, prácticamente todo el kilómetro de franja entra la línea de costa y los relieves de los Alcores quedará sumida bajo el mar en un periodo de 50-100 años.

El mar de plástico de Almería también se verá afectado en varios puntos. La costa del Ejido y Adra también verán como el nivel del mar sube sobre su costa terrestre.

La provincia de Almería está sirviendo de laboratorio para cambio climático. Los científicos se afanan, durante los últimos meses, en ejecutar sus proyectos ya incluso sobre el terreno, como es el caso de Life Adaptamed, que está ejecutando trabajos sobre la flora almeriense como es el caso de la repoblación de azofaifos a lo largo del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En un plazo de tres décadas, Almería tendrá el doble de periodo de sequías que en la actualidad.

En Sierra Nevada se restauran zonas de enebrales-piornales y se arreglan acequias de careo. Los trabajos han llegado incluso a la zona más elevada de la Comarca del Nacimiento. Se trata de luchar contra la incipiente llegada de los síntomas del calentamiento global, aunque muchos de ellos ya están haciendo daño.

Lo ha puesto de manifiesto otro estudio de la Universidad de Córdoba. Sus investigadores han relacionado la mortandad en dos especies de pino en Almería (el silvestre y el salgareño) con el cambio climático y la reducción de la disponibilidad hídrica. Y ahora, la Universidad de Huelva desarrolla otro trabajo de campo en Sierra María.

Por eso son los científicos los primeros en desarrollar y ejecutar proyectos. Son ellos mismos los que, basándose en el análisis de datos (y pocas veces suelen fallar) alertan de un futuro aciago para ciertas zonas del planeta, y Almería se encuentra entre ellas. Así se desprende del informe ‘Futuras olas de calor, sequías e inundaciones en 571 ciudades europeas’, elaborado por Selma B. Guerreiro , Richard J Dawson , Chris Kilsby , Elizabeth Lewis y Alistair Ford, (de la Universidad de Newcastle). Son varios de los más prestigiosos analistas del clima en Europa. El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa Environmental Research Letters.

Según este, en un plazo de tres décadas, Almería tendrá el doble de periodo de sequías que en la actualidad. Y eso en el mejor de los casos, pues es el pronóstico más leve de todos los que han estudiado. Situando un escenario de alto impacto, 21 ciudades del sur de Europa, entre las que se encuentra Almería, tienen más del 70% de probabilidad de que los días de mayor calor del año se exceda en un mes. Es decir, el verano durará más. Además, el estudio especifica que estas zonas pueden experimentar sequías hasta 14 veces peores que la peor sequía en el período histórico.

Las ciudades del sur de Europa experimentarán los mayores aumentos en el número de días de ola de calor.