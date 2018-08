Un camión que acerca al empleo a los jóvenes con discapacidad

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, ha puesto en marcha el roadshow "No te rindas nunca" que, con el lema "Esta oportunidad no pasa todos los días", ha llegado este viernes a Almería dentro de su recorrido durante tres meses por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas. En Andalucía ha estado ya en Huelva, Cádiz, Algeciras (Cádiz), Fuengirola (Málaga), y ahora llega a Almería para posteriormente viajar hasta Motril, entre otras localidades.

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto "Activa Tu Talento", en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad.

"Ya hay más de 61.000 personas con discapacidad apuntadas en los dos programas. De los cuales más de 26.500 ya han recibido acciones de mejores de la empleabilidad, curso y talleres y 20.000 ya tienen algún contrato de trabajo", apunta Francisco López, director regional de Inserta Empleo de Andalucía, Ceuta y Melilla, La inscripción de candidaturas se realizará a través del portal Noterindasnunca.org.

El roadshow cuenta con cuatro unidades móviles que irán recorriendo de forma simultánea el territorio español y estarán situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Este proyecto se podrá visitar el viernes día 10 de agosto, el lunes 13 y el martes 14 en el Parque de las Almadrabillas en horario de 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h.

López expone que "Almería nos parecía una localidad muy importante, tanto por las personas con discapacidad que hay, como por el tejido empresarial existente aquí". El interior del trailer está compuesto por tres zonas organizadas y manejadas por un equipo multidisciplinario. " Hay una privada, donde se realizan entrevistas de orientación, una grupal, en la que se realizan talleres, y una trabajo, en la que se pueden encontrar varios equipos informáticos para la inscripción web", ha detallado.

El director ha finalizado haciendo un doble llamamiento al tejido empresarial de Almería para que "empleé a jóvenes talentos con discapacidad en su plantilla" y para que "estos acudan al Parque de la Almadrabilla, les prestemos todos los servicios posibles para que les acompañen en la búsqueda de empleo para conseguir su inclusión laboral".

Por su parte, Pascual Gualda, director de la ONCE ha hecho hincapié en que este proyecto supone que "los más jóvenes tengan la oportunidad de demostrar que con discapacidad se tienen capacidades para ser rentables económica y socialmente". Gualda ha subrayado que "actualmente, hemos creado más 7.000 puestos de trabajo directos, de los cuales 73 se han creado aquí en Almería".

María del Mar Vázquez, concejala de Turismo, ha sentenciado que "el deber del Ayuntamiento es apoyar toda iniciativa que fomente el empleo y aún más hacia los jóvenes. Vázquez ha concluido desgranando las actividades que se realizarán "en este camión se harán talleres de asesoramiento para hacer un currículum y talleres para asesorar a los jóvenes sobre cual es su talento y a potenciarlo".

Por último, ha dado las gracias a la ONCE por las actividades que realizan para insertar e integrar en la sociedad a todas las personas con discapacidad.