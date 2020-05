La capital bate su récord de temperatura en mayo desde 1999

El verano ha llegado de golpe a Almería en plena primavera. Según los datos del termómetro instalado en el aeropuerto de la capital, en el barrio de El Alquián, a las cinco de la tarde se han registrado 36 grados centígrados, un nuevo récord en el mes de mayo, superando a la anterior cifra, datada en dicho mes de 1999 con 34,2 grados entonces.

#Iberia - 04/05 - #Almeria Airport sets a new personal May Max Temperature record and hottest so far today at 5pm - with 36.0C (previous record 34.2C on 26th May 1999) and with #Granada Airport so far up to 35.5C pic.twitter.com/isIXHJMxn4