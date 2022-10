Un año de cárcel por cultivar 198 plantas de marihuana en El Puche

Una juez de Almería ha condenado a un año de prisión a una pareja por cultivar 198 plantas de marihuana en el barrio almeriense de El Puche.

La sentencia, dictada por conformidad, explica sobre las dos menos diez de la tarde del 20 de mayo de 2020 la Policía Nacional acudió al domicilio de los acusados en El Puche, tras recibir un aviso porque se estaba produciendo una pelea en su interior.

Una vez dentro de este inmueble, en el que los acusados residen junto a sus tres hijos menores de edad, los policías encontraron 198 plantas de marihuana en una habitación. Marihuana que iba a ser vendida en el "mercado ilícito".

El cannabis intervenido por los agentes fue dividido en dos lotes de 4,620 y 1,059 kilos, respectivamente, y ha sido valorado en total en 28.964 euros.

El fallo indica que para poder suministrar de energía a esta plantación, los acusados realizaron una acometida a la red de suministro de Endesa, que habría surtido de electricidad al cultivo desde el 30 de agosto de 2017. Algo que provocó un perjuicio económico de 947,13 euros a la compañía eléctrica.

Por estos hechos, la pareja ha sido condenada a un año de prisión por un delito contra la salud pública, por el que también tendrán que abonar una multa de 28.964 euros.

Asimismo, se le ha impuesto otra multa de un mes, a razón de cuatro euros diarios, y el pago de una indemnización de 947,13 euros a Endesa, en este caso por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico.

La juez también ha acordado que se destruya la marihuana incautada, incluidas las muestras que se tomaron para las labores policiales.

No obstante, la pena de prisión ha sido suspendida durante dos años, a condición de que los acusados no delincan de nuevo en este periodo. La sentencia es firme y no puede ser recurrida por razones de fondo.