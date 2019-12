“En la provincia la falta de personal de Correos ronda el centenar de efectivos”

Después de un año frenético, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Almería, concurre a las que son las últimas elecciones de 2019, en este caso, al Comité de Empresa de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos donde se eligen a 17 miembros, para representar a sus 700 trabajadores, funcionarios y laborales, en la provincia. Al frente de la candidatura está Carmen López quien aspira a mejorar resultados el próximo 18 de diciembre.

–¿Cuál es el punto de partida de CSIF en estas elecciones?

–Nuestro trabajo es nuestro mejor aval para este proceso electoral. No es algo que se pueda medir en los últimos días, han sido años de trabajo, de asesoramiento y de atender a los compañeros en el día a día con las pequeñas cosas y de estar en todos los foros oficiales, en las justas reivindicaciones y en las campañas generales para hacer oír las demandas de los compañeros de Correos en Almería.

–Precisamente, ¿cuál ha sido el trabajo de CSIF en los últimos cuatro años?

– Hemos firmado un acuerdo que nos ha costado jornadas de huelgas y movilizaciones y que, de haber tenido un Gobierno estable, se hubiese cumplido en su totalidad. Por eso vamos a seguir trabajando, para que se acaben los sábados obligatorios y para que los compañeros de más de 61 años tengan acceso a la jubilación parcial, entre otros. Lamentablemente, la inestabilidad política hace que este pacto laboral no se haya consolidado como nos hubiera gustado. Lo que supone también la paralización de las excedencias incentivadas y la despenalización total del absentismo. en el caso de la supresión de los sábados obligatorios, por ejemplo, se requiere la modificación del Real Decreto de Jornadas Especiales y eso no lo puede hacer un Gobierno en funciones.

–¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores de Correos?

– La falta de personal sin duda. En la provincia de Almería podría rondar la necesidad de más un centenar de efectivos. Es necesario este incremento, precisamente para prestar un servicio que es público, de calidad y adaptado a los tiempos actuales. No podemos olvidar que el sistema postal está viviendo una revolución en sí mismo y que Correos debe subirse al carro y ser respuesta para estas nuevas necesidades que requieren más trabajadores. Eso sólo lo conseguiremos con una dotación de personal adecuada.De igual modo, también es importante apostar por una promoción interna idéntica para personal funcionario y laboral o por la creación de la figura del suplente de reparto. Y en otras materias, es necesario incorporar la mejora en el importe de kilómetro y la aportación local y de vehículo. En las Carterías también necesitamos, para un mejor funcionamiento, un fondo de quebranto de moneda para la Atención al Cliente, sin olvidar, por supuesto, la recuperación del 5 por ciento perdido en el año 2010 para el personal funcionario.

–¿Se supone que ahora viene un buen momento en Correos en materia de convocatorias de empleo?

–Es lo justo, tenemos un 30 por ciento de temporalidad y hemos luchado y trabajado mucho para esta oferta de empleo público, con 4.055 plazas, pero no es suficiente, necesitamos la cobertura de plazas al cien por cien. No podemos olvidar que Correos presta un servicio público y en CSIF creemos fehacientemente en lo público. Es más, Correos es la mayor empresa pública de España con más de 300 años de historia, por lo que la Administración, y por ende el Gobierno, deben cuidarla empezando por sus trabajadores, que son el eje vertebrador y el valor real de Correos.

- ¿Qué aporta CSIF que no posean otras opciones sindicales?

–CSIF es la única organización que está en todas las mesas de negociación, eso se traduce que el voto como empleado público no va a quedar en una cartería o en un centro de trabajo en particular, sino que se suma a todo el sector público. Eso en cuanto a lo general, en cuanto a lo particular, la unión provincial de Almería tiene experiencia, profesionalidad e independencia. Nuestro objetivo se enmarca en seguir luchando por los trabajadores a través de un modelo sindical transparente y objetivo, eso hace que avancemos, que luchemos y que consigamos más y mejores condiciones laborales para los empleados públicos de Correos. Por eso, necesitamos la confianza del colectivo el próximo miércoles, para seguir peleando y arrimando el hombro los próximos cuatro años y poner en marcha el Plan Estratégico que debe sentar las bases de ese futuro en Correos, entre otros.