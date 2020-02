Las claves del primer contagio por coronavirus en Almería

El primer caso de coronavirus registrado en la provincia de Almería ha llegado a través de Italia, como tantos otros casos registrados a lo largo de España. Un joven de 28 años aterrizaba el pasado lunes a Almería procedente de Milán, donde reside. Lo hacía con fiebre, así que decidió acudir a un centro hospitalario de la capital para ser atendido.

Sin embargo, según han confirmado a Diario de Almería fuentes fidedignas, en ese momento no apreciaron muestras de contagio por coronavirus, así que volvió a casa. Tres días después, el joven decidió acudir al Hospital Mediterráneo porque seguía padeciendo la fiebre inicial. El personal médico decidió ingresarlo tras realizarle las primeras exploraciones. Enviaron las muestras al Hospital Clínico San Carlos de Madrid y a las horas ya tenían los resultados, estaba contagiado por la enfermedad que ‘brotó’ en China.

Por lo tanto, queda por comprobar si desde que fue atendido por primera vez hasta que fue ingresado en el Hospital Mediterráneo estuvo bajo seguimiento y se cumplió el protocolo o, por otro lado, al no tener constancia del contagio, se expuso y pudo ‘alimentar el contagio’. Según el comunicado remitido por la Junta, el joven se encontraba en “seguimiento activo” desde su llegada a Almería.

Según las fuentes consultadas por Diario de Almería, el joven apenas está desarrollando síntomas propios del coronavirus, a excepción de la fiebre. Por lo que su estado de salud no es para nada preocupante. Así que permanecerá en el Hospital Mediterráneo hasta que termine su fase de aislamiento y su salud se haya recuperado al completo.En cuanto a sus familiares, se ha decidido que estos se encuentren en aislamiento activo, lo que significa que pueden llevar una vida normal, incluso salir a la calle, por lo que si no muestran síntomas, no tendrán que ser recluidos.

El pasado 26 de febrero, tras someterse a análisis, se descartó que un paciente sospechoso estuviera contagiado de coronavirus en Almería. El transportista de 42 años procedente del norte de Italia no tenía la enfermedad. Aún así permaneció ingresado y asilado por los síntomas que padecía desde el martes por la tarde, cuando en el Hospital Universitario Torrecárdenas se activó el protocolo. Las pruebas pertinentes para confirmar si estaba o no contagiado se analizaron en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el centro de referencia en esta zona de Andalucía para confirmar los posibles casos de coronavirus.

Y es que, aunque según los expertos, el coronavirus no deja de ser una ‘simple gripe’ que en principio no debe hacer daño a la población salvo problemas graves de salud, en Almería, como en el resto de provincias, los ciudadanos llevan semanas tomando medidas preventivas.

Sin mascarillas en Almería

Tutoriales para fabricar de forma casera mascarillas que puedan, o no, prevenir el contagio al coronavirus no es de extrañar que empiecen a circular por internet. Ya lo hicieron hace seis años cuando la crisis del ébola y ante el pánico de poder contraer la enfermedad sobre la que poco se sabía y no había un medicamento de cura específico.

La alta demanda de este tipo de artículos se ha incrementado de forma exponencial en los últimos días en la provincia de Almería donde las farmacias se han quedado completamente desbastecidas de cualquier tipo de mascarillas, no ya solo de las que parece que en un momento dado pueden prevenir de forma más eficiente por llevar los denominados filtros FP3, sino incluso las más básicas que son de un material similar al papel. Y también establecimientos como Leroy Merlin y Bricodepot, que las venden para determinadas profesiones como es el caso de pintores, carpinteros u otros, cuyo uso es diario, ayer mismo lucían sus estanterías completamente vacías y sin reposición.

“No nos quedan y no sabemos cuándo podremos reponer”, es lo que comentaron en ambos comercios el personal de atención al cliente. Es la misma respuesta que los almerienses están recibiendo desde hace semanas, pero más drásticamente desde el lunes, en las farmacias y parafarmacias.Diario de Almería ya puso de manifiesto el pasado 10 de febrero el desabastecimiento de las boticas de toda la provincia e incluso de otras zonas limítrofes como Granada, Murcia y Jaén.

Incluso desde el Colegio de Farmacia se admitía también un cierto agotamiento de geles desinfectantes que hoy, en algunas farmacias sí se pueden encontrar aún, pero en otras aseguran que se están reponiendo “con cuentagotas”. La gente se pregunta ¿por qué se han agotado las mascarillas? y ¿por qué los fabricantes no están atendiendo las demandas de los farmacéuticos? La respuesta es contundente: “La demanda es mundial y ahora mismo todo lo que se fabrica no viene para España, la prioridad está en aquellos países donde la expansión del virus está en marca, como es China e Italia”, indicaron a este periódico en la farmacia de la calle Blas Infante.

Llamativo es el caso de una botica de la zona de la Vega de Acá de la capital, que ha colgado en su propio facebook un comentario pidiendo disculpas a sus clientes por el desabastecimiento y alegando como argumento el hecho de que lunes un ciudadano de origen chino adquiriera en una sola compra la cantidad de 500 mascarillas para enviarlas a su país a sus familiares.

El mismo caso, únicamente con la variación en el número, lo relatan en las farmacias que este periódico ha entrevistado, diez en el centro de Almería y otra decena en barrios como el de Nueva Andalucía, Cortijo Grande, Piedras Redondas, Calle Granada, Avenida del Mediterráneo y Carretera de Ronda. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Almería, como ha explicado la presidenta Gema Herrerías, mantienen un permanente diálogo con todas las farmacias de la provincia, a las que han facilitado el pasado día 6 de febrero una Guía de Actuación ante el Coronavirus elaborada por el Consejo Andaluz de Colegios de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En este documento además de hablar de qué es el coronavirus, también se informa de cómo se transmite, de las manifestaciones clínicas más comunes de la infección y síntomas, así como del tratamiento advirtiendo de que los antibióticos no son efectivos y de las medidas para reducir el riesgo de infección. Pero también se informa de qué es lo que hay que hacer para evitar la propagación de la enfermedad una vez que ya se ha contraído el virus.