Almería es la provincia de Andalucía con mayor incidencia de la cepa británica del coronavirus. Así lo demuestran los estudios de secuenciación que realiza la Junta de Andalucía en el Hospital San Cecilio de Granada. El 93% de los casos de COVID-19 en la provincia son por esta cepa que es más contagiosa.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha detallado este martes en rueda de prensa que la implantación de la cepa SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (conocida como cepa británica) ronda el 60% en Andalucía. Pero donde más preocupa es en las provincias de Almería, Cádiz y Granada.

"Almería está en un 93% de secuenciación de cepa británica, mientras que en Cádiz y Granada está alrededor del 75%. Pero por otro lado, hay zonas donde la incidencia es muy baja como Córdoba con un 18% o Huelva con un 11%".

Sobre el origen de esta explosión de cepa británica en Almería, el consejero admite que no tienen la respuesta. "Puede ser porque hay importantes colonias de británicos, pero no lo sabemos con exactitud. Sí que tenemos claro que en Cádiz se inició por Gibraltar, pero en Almería no lo sabemos", indica Aguirre.

La cepa británica, uno de los factores para la apertura en Semana Santa

Jesús Aguirre ha explicado que la influencia de la cepa británica ha motivado que Almería, Granada y Cádiz tengan más medidas restrictivas que el resto de provincias, por ejemplo con el nivel de alerta que impide que los comercios abran hasta las 21:30 horas.

"Tenemos cierta precaución para que la cepa británica no se extienda a otras provincias con una menor incidencia", explica. "Esta es uno de los muchos factores que tenemos en cuenta a la hora de tomar posibles medidas en el futuro"; dice Jesús Aguirre con la mirada puesta en Semana Santa. Aunque asegura que "aún falta mucho para anticiparse ya a esa situación".