Hablar de obsesidad mórbida es sinónimo de riesgo para la salud. Se puede considerar la misma cuando el valor de índice de masa corporal de una persona supera el 35 sumado a otras patologías como hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, o cuando se sitúa por encima de 40. Un problema que no es sólo cuestión de kilos, sino de que puede provocar enfermedades muy graves y que en la actualidad sufre alrededor del 13% de la población, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El motivo por el que una persona llega a alcanzar este sobrepeso no está fijado. "No hay una causa determinada", ha señalado la cirujana bariátrica del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Elsiabet Vidaña. "Hay estudios que apuntan que en un 60% de los casos se trata de cuestiones hereditarias, pero la disminución de la actividad física, el aumento de la ingesta de grasa con alimentos muy procesados, bollería industrial, bebidas azucaradas..." contribuyen a que la obesidad mórbida sea una realidad. La especialista ha insistido en la prevención del sobrepeso y la obesidad. "Hay dos aspectos esenciales para prevenir. La dieta equilibrada y el ejercicio físico". En cuanto al primer factor, Vidaña ha incidido en la dieta mediterránea. "Que sea sana y en la que primen los alimentos bajos en calorías como fruta y vegetales, pero sin abandonar el equilibrio alimentario con alimentos ricos en proteínas hidratos de carbono y grasas". No se debe olvidar la necesidad de beber agua al menos 1,5 litros al día, teniendo en cuenta que parte de los alimentos también la contienen. La fibra es muy importante y al menos se debe de tomar 22 gramos al día. En cuanto a la actividad física, se debe realizar de forma regular. La cirujana ha detallado, que "la mayoría de personas que llega sufrir obesidad lleva con el problema entre 15 y 20 años". La media de edad de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica en Torrecárdenas se encuentra entre los 30 y los 60 años, un dato que indica que no hay que bajar la guardia a ninguna edad.