Miguel Cazorla anuncia su intención de ser candidato a la alcaldía de Almería

Una tarde intensa y llena de emociones para el concejal del Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, quien el pasado viernes 11 de Noviembre, en el transcurso de una rueda de prensa, había hecho pública una invitación a todos los almerienses que “se sintieran libres” para departir sobre los principales problemas que viene arrastrando la ciudad desde hace años.

Así, más de 150 personas se han congregado en uno de los salones del Hotel Torreluz de manera espontánea para arropar a Cazorla tras su decisión el viernes pasado de darse de baja de Ciudadanos y seguir como concejal sirviendo a los almerienses. Entre los asistentes se encontraban representantes de diversos colectivos sociales, culturales y profesionales de la ciudad, comerciantes, almerienses de a pie y otras muchas personas que han querido reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación que Cazorla siempre ha mostrado, para ayudarles, atender y escuchar sus problemas al objeto de intentar encontrar una solución.

“La cita de esta tarde no es para medir fuerzas” ha apuntado Cazorla, “sino para que pongamos sobre la mesa de manera distendida lo que nos preocupa a los almerienses.”

Al inicio, el concejal quiso agradecer a todos su presencia y el cariño que durante la última semana le estaban haciendo llegar decenas de almerienses que justificaron la no presencialidad en el acto, asegurando que para él es un gesto importantísimo, dado que está recibiendo el “apoyo de personas incluso de partidos políticos muy dispares ideológicamente pero todos con un único objetivo, Almería”.

Una vez entrado en materia, Cazorla se ha mostrado tajante al apuntar que “hay que sacar a Almería de su letargo y estancamiento”. Cuestión que ve factible, dado que asegura que “los almerienses tienen capacidad para ello y tenemos que juntarnos con ganas, apartándonos de la apatía y siendo proactivos para lograrlo.”

“Muchos almerienses saben que el futuro de la ciudad depende de que nosotros mismos creamos que es posible.” Mostrándose rotundo al asegurar que “hemos tenido políticos mediocres, entre los que me quizás me incluyo, algunos de ellos, solo han velado por mantener sus sillones y se han puesto a trabajar un año antes de las elecciones.”

Con humildad Cazorla ha manifestado que “es posible que no haya estado a la altura para muchos, pero lo único que me mueve es la vocación de servicio y la ejerzo de manera honesta y sentirte sin ataduras, desde la realidad de no necesitar la política para vivir.”

No ha querido entrar en detalles sobre las declaraciones del hasta hace unos días su compañero de partido y ahora alcaldable de Ciudadanos, Rafael Burgos, en las que manifiesta que “no va a ser la mosca cojonera del Ayuntamiento de Almería”; tan sólo ha apuntado con rotundidad que “estoy orgulloso de ser “la tizona” para algunos, porque la única manera de lograr que el equipo de gobierno del pp de la capital cumpla con los proyectos que deben llevarse a cabo en la ciudad es machacando las cosas, dado que ignoran y no escuchan.”

Cazorla ha recordado que “tenemos que aprender a amar lo nuestro.” A la vez que ha puesto de manifiesto que muchos prefieren tener un pueblo adormilado, “cuanto más pan y circo les damos mejor los controlamos”, ha sentenciado.

El concejal se ha mostrado rotundo al asegurar que “en Almería se ha perdido el norte y desde hace tiempo se pide el carnet para saber quién es cada uno, algo que no debemos de permitir que pase ni un minuto más si realmente queremos prosperar.”

Para Cazorla las principales amenazas para los almerienses se centran en la corrupción política, recordando como ejemplo el denominado “Caso Mascarillas” de la Diputación Provincial, que ha quedado en el cajón del olvido.

A lo que se le suman el enriquecimiento ilícito, la ineptitud de los que gobiernan la ciudad y tantas otras cuestiones que relato, unido todo esto a la pereza y la desidia de quejarnos en los bares pero no unirnos para cambiar de manera radical esta situación.

Una vez más Cazorla ha abogado por que la participación ciudadana sea libre, dando una mayor importancia al movimiento vecinal.

Una vez entablado un distendido diálogo con los presentes, todos han coincidido con Cazorla en poner de manifiesto el olvido y abandono al que se está viendo sometido el Casco Histórico de la ciudad, donde un gran número de pequeños comercios se están viendo abocados al cierre.

También se han puesto sobre la mesa en este encuentro que ha durado una hora y media aproximadamente, el problema de la limpieza de la ciudad, el olvido de los barrios periféricos como la Cañada, el Alquián, la Juaida o Cabo de Gata, Pescadería, los Almendros, Piedras Redondas, Los Molinos, el Zapillo entre otros muchos.

Un encuentro, el de este viernes, en el que muchos han preguntado a Cazorla cual va a ser su siguiente paso y en el que el concejal ha aprovechado para anunciar de manera oficial minutos antes de concluir que “voy a iniciar el camino para volver crear un partido que nos permita concurrir a las próximas elecciones municipales, para trabajar por y para los almerienses.”

Anuncio que ha hecho que los presentes en el salón comenzasen a aplaudir y muchos apuntaran que “iremos contigo por Almería.”

“Solo os pido a la gente que os sintáis libres que me acompañéis en este nuevo camino que hoy comienza y por el que transitaré con lealtad, honestidad y compromiso con los almerienses”, ha manifestado Cazorla.

Un encuentro que ha terminado con una emotiva sorpresa, dado que dos representantes de la Asociación de Norias y Pozos de Almería le han hecho entrega de una placa como reconocimiento por la ayuda que Cazorla siempre les ha prestado en defensa del acuífero del Bajo Andarax.