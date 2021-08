En el centenario. Los profesores del Instituto de Almería y la Comandancia de Melilla

Era entonces Director del Instituto almeriense don Gabriel Callejón, catedrático de Filosofía; el catedrático de Latín era Florentino de Castro y Guisasola. Emilio Moreno Alcañiz, era un joven catedrático aragonés de Física y Química en Almería, de aquel viaje a Melilla dejó un relato de los hechos previos a Annual, publicado en ABC el 27-7-1921.

La comisión de catedráticos almerienses cumplimentó al Comandante General de Melilla el 14 de Junio de 1921, El General don Manuel Fernández Silvestre en fechas anteriores conoció la dolorosa derrota en el monte Abarrán. Según Emilio Moreno el profesorado almeriense fue acogido con considerable cordialidad por el General, que al comentar el reciente contratiempo, decía: “aquí me tienen ustedes después de haber recibido un coscorrón. Chichón no me ha salido. Pero el coscorrón me lo he llevado”.

Denotaba Silvestre cierta tristeza, pero se mantenía como un hombre valiente, arriesgado, manteniendo confianza y convencimiento en el triunfo de su ejército.

Mostró un mapa, planos, fotografías, explicando la situación de los frentes y futuras operaciones, se expresaba con rudeza, mas denotaba simpatía resultando agradable, por su gran conocimiento de la cuestión militar y amor a sus soldados.

El General Fernández Silvestre nos comentaba, señalando sobre el mapa, como se habían ensanchado los frentes en los últimos meses, aumentando el terreno dominado, pero lamentaba que le faltasen hombres, mantenía que contando con suficientes soldados se hubiese tomado Alhucemas. Silvestre pretendía unir las Comandancias de Ceuta y Melilla.

Cuando pedimos hombres, lamentaba Silvestre, los Gobiernos nos contestan que no envían más. Hacía pocas fechas licenciaron a unos 3.000 soldados, negándonos nuevos contingentes. Consideraba Silvestre que era imposible atender un frente de mayor amplitud con menor número de tropas.

La posición de Abarrán fue ocupada por los españoles un 1 de Junio de 1921, la planificación y ejecución de la toma del monte la realizó el Comandante Villar, que después de ocupado Abarrán, dejó la posición bajando hacia Annual. Estaba Abarrán mal fortificada y ese mismo día fue atacada por los rifeños, que en número de unos 3.000 guerreaban en las cercanías. Las fuerzas españolas que quedaron en Abarrán eran 200 de la policía indígena y 50 soldados españoles. La posición era necesaria, se encontraba entre Annual y Alhucemas.

Los rifeños atacaron a medio día del 1 de junio Abarrán, hubo superioridad de los atacantes, sin ametralladoras los españoles, las tropas indígenas se pasaron al enemigo, al igual que kabilas del lugar, las tropas de España sufren un descalabro con 141 bajas, entre muertos, heridos, desaparecidos –muchos de ellos desertores indígenas-. Ese fue el “coscorrón” que sufrió Silvestre.

El 5 de Junio se habían entrevistado en el buque “Princesa de Asturias”, en un punto entre Ceuta y Melilla, el General Dámaso Berenguer, Alto Comisario de España en Marruecos, y el General Silvestre. Aunque Berenguer en Ceuta disponía del doble de fuerzas que Silvestre en Melilla, el Ato Comisario aplazó el envío de tropas a Melilla, serían dos batallones, dentro de tres meses – aunque Berenguer contaba con fuerzas eficaces, la Legión-. El General Silvestre quedó dolido por la falta de refuerzos, con la gravedad de que en Annual se encontraban soldados bisoños, de reciente reemplazo y sin experiencia en el uso de las armas.

La Melilla que conoce Emilio Moreno en aquel Junio de 1921 era muy distinta a la que había visitado durante los exámenes a los alumnos en los Colegios melillenses en Junio de 1920, en la Melilla de hacía un año había alegría, animación, gentes rientes y agradables. En la Melilla que visitaba, pocas fechas anteriores al derrumbe militar, era una ciudad triste, temerosa ante un posible descalabro guerrero que se comenzaba a anunciar tras el victorioso ataque de los rifeños en Albarrán y que proseguirían sobre la cercana posición costera de Sidi Dris, aunque en esta ocasión y con ayuda de la marina, consiguieron los españoles frenar a los rifeños, que dejaron 29 cadáveres en el campo cercano.

Los profesores almerienses realizaron una excursión en coche desde Melilla al territorio dominado por los españoles el 19 de junio de 1921, pasaron cerca de la Mar Chica, por la Alcazaba de Zeluán, donde había aviación, por Monte Arruit, vieron el ferrocarril de Batel a Tistulín, les llamó la atención la fertilidad y producción de la tierras de Dar Drius – la casa de Drius-, donde había un campamento, tierras que en el año anterior no estaban conquistadas, para llegar a Drius atravesaron un moderno puente sobre el rio Kert.

Emilio Moreno observó que desde Drius partían caminos a las últimas posiciones ganadas por España, Annual se encontraba a unos 30 kilómetros al Noroeste. En un año habían avanzado los de Silvestre unos 40 kilómetros y constaban con menos hombres, por lo cual en un terreno rodeado de montañas, existían numerosas zonas débiles difíciles de defender.

Desde el 7 de Junio dominaban los españoles el monte Igueriben que protegía Annual, constantemente era atacado por los rifeños desde lomas cercanas, las provisiones y aguadas al lugar costaban la muerte de muchos hombres, el 21 de julio no pueden abastecerlo una fuerza de 3.000 españoles mandada desde Annual. Ese mismo día los rifeños de Abd el Krim tomaron Igueriben, los soldados españoles mueren en la defensa, apenas sobreviven una decena. El desastre en Annual había comenzado; el 22 de julio, de mañana, los 5.000 soldados de España abandonan Annual, son atacados por 10.000 rebeldes, produciéndose una desastrosa huida, los rifeños amigos de España se pasan al enemigo, en la retirada hacia Melilla murieron unos 14.000 españoles, entre ellos el General Silvestre. El enemigo tomó el campo de Melilla.

Los soldados del 2º batallón de la Corona de Almería, a las 7 h. del 24 de Agosto de 1921, fueron las primeras tropas que llegaron a Melilla para el auxilio y defensa de los españoles.