En su centenario

Bajo el título ‘Antonio Bienvenida, centenario de una leyenda del toreo’ se celebró un acto de homenaje al maestro prematuramente desaparecido, organizado por la empresa que a partir de esta Feria se encargará de gestionar la plaza de toros de Almería, Lances de Futuro, cuyo gerente, José María Garzón, estuvo presente en el acto celebrado en los Aljibes Árabes de nuestra ciudad.

Pudimos ver también a políticos, como los senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, el diputado de Cultura Manuel Guzmán, el concejal homónimo Diego Cruz, el también concejal Miguel Cazorla, el presidente de la peña El Taranto Rafael Morales, el torero José Cabrera, el novillero Jorge Martínez así como varios alumnos de la Escuela Taurina de Almería y gente del mundo del toro en general. La expectación por el acto fue grande y los asistentes llenaron las sillas situadas en los Aljibes.

El ponente fue el periodista y nieto del maestro, Gonzalo Bienvenida, quien fue presentado por el moderador del acto, Juan Aguilera. Comenzó el acto con un vídeo confeccionado por el ponente en el que se pudo ver una faena completa del maestro, incluidos varios pares de banderillas, elaborada con retazos de momentos brillantes de diversas faenas. Mientras se visionaba, Gonzalo comentaba los récords de su abuelo: el torero que más tardes ha lidiado en Las Ventas (106), el tercero que más veces ha abierto la Puerta Grande del coso madrileño... hasta su retirada en 1974 y su muerte al año siguiente.

Hizo varios amagos de retirada aunque siempre volvía, tal era su enorme afición por el toreo; quizá hubiera regresado de nuevo a los ruedos si en 1975 un desgraciado accidente en una capea no hubiese acabado con su vida. Una puerta de toriles mal cerrada, una vaca que sale inesperadamente por ella y ataca por la espalda al maestro. La cornada fue mortal cuando sólo contaba 53 años. Un torero que había lidiado las ganaderías más duras durante 32 años (tomó la alternativa con Miuras, algo insólito) y que llegó a matar nueve toros un mismo día en Las Ventas vino a morir de esta manera.

Era el mediano de una dinastía de cinco hermanos toreros, los Bienvenida, aunque no era éste su apellido. Dos de ellos, Manolo y Pepe, murieron pronto, pero Antonio seguía contando con todo el apoyo del Papa Negro, su padre. con quien comentaba cada festejo tras ducharse e ir en su busca al hotel. Cuando el padre murió en 1964, Antonio realizó el mismo ritual de cada tarde y en el lugar habitual lo esparaba su madre, sin él saberlo. A pesar de todo, él siempre decía:“No temo a la muerte porque convivo a diario con ella y creo en Dios”. Y es que era un hombre de profunda fe católica.

Más anécdotas refirió su nieto. Una tarde compartía cartel con Miguelín quien vio a su toro muy endeble y ordenó al picador que n o actuara. Bienvenida, como director de lidia, cogió al caballo por las riendas, le hizo ocupar su sitio y clavar una puya. “Las tradiciones no se pueden perder y picar al toro es una de ellas”. La cena entre ambos maestros limó asperezas y Miguelín lo entendió. Cuentan sus compañeros que era siempre el primero en acudir a un quite, tal era su perfecta ubicación el la plaza. También contó su nieto que en un tentadero de Pérez Tabernero mató un toro de ¡8 años! pues no había ningún otro disponible

Antonio Bienvenida era un enamorado de Mojácar. Una tarde toreó en Vera y al caer las noche vio unas luces en la montaña cercana. Le informaron que era Mojácar y allí que se fue a pernoctar y conocer el pueblo árabe un par de días. Quedó tan entusiasmado que todos los años volvió... hasta el fatídico 1975.