El centro de salud Vega de Acá, punto clave para la vacuna de la gripe a los bebés y niños

La vacunación infantil contra la gripe es una de las principales novedades que este año contempla el plan de vacunación contra la influenza. Se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en un panorama en el que las infecciones respiratorias han sido las principales protagonistas en los últimos dos años. Los centros de salud tienen desde principios del mes de octubre las agendas repletas de citas para comenzar hoy mismo con la inmunización de los más pequeños, desde 6 meses hasta los 5 años.

Esta recomendación no está exenta de dudas e incluso de polémica, al igual que lo fue la recomendación de la vacunación contra la covid-19. Hay quienes confían plenamente pero también hay familias a las que esta nueva vacuna infantil les genera dudas sobre su efectividad e idoneidad. Las dudas llegan, sobre todo, por la negativa de años anteriores a que los niños se vacunaran contra la gripe porque, como indicaban las autoridades sanitarias, no eran un colectivo de riesgo. Ahora parece que sí lo son y este vaivén de opiniones es precisamente lo que no es bien recibido. Según Salud, “la población infantil también sufre la gripe y sus consecuencias, y tiene un papel muy importante en la transmisión del virus a los demás”.

Los almerienses, a priori, parece que han aceptado bien la recomendación de la OMS. El centro de salud Vega de Acá, en la capital, tiene ya centenares de bebés y niños citados para vacunarse a partir de hoy. Y no solo pacientes que pertenecen a este centro sanitario sino de toda la ciudad. Salud ha designado este punto como centro neurálgico de la vacunación infantil contra la influenza para todos los niños de Almería. Eso sí, previa cita en el teléfono 600141636 y en horario de martes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas.

Cabe recordar que además de todos los niños y niñas de entre 6 meses y 59 meses, también está recomendada la vacuna (como en años anteriores) para la población infantil con patologías crónicas. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) también ha renovado sus recomendaciones anuales de vacunación contra la gripe para las mujeres embarazadas y las personas que convivan con ella, además del uso sistemático a partir de los 5 años de las vacunas para el Covid-19 de ARN mensajero.

Según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, “este grupo poblacional cuenta con una mayor incidencia de gripe, tiene la misma incidencia de hospitalizaciones que las personas mayores y un papel crucial en la transmisión del virus al resto de la comunidad, por lo que esta temporada se ha incluido esta medida para protegerlos a ellos y como medida de salud pública”.