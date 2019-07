“El cese del director del CAF es una irresponsabilidad enorme”

El cese del director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), Rafael Doctor, sigue dando que hablar. En esta ocasión ha sido la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, la que ha censurado la destitución de Doctor, quien, ha recordado, accedió al puesto mediante un concurso público en 2017 y al que le quedaban aún dos años de contrato.

Para Díaz, esta decisión del Ejecutivo de Juanma Moreno ha sido “de una irresponsabilidad enorme”. Ha indicado que el Gobierno socialista de la Junta abrió el nombramiento del director del CAF a concurrencia, mediante un concurso público, y la persona que obtuvo la plaza era “reconocida en el sector, sin ningún tipo de filiación política y que exclusivamente era una persona del mundo de la fotografía, que conocía bien el centro y el impulso que tenía que darle”.

Ha lamentado, sin embargo, que el nuevo Gobierno esté entrando “como un elefante en una cacharrería” en las entidades. “Los que venían a despolitizar no están respetando ni siquiera a las personas de prestigio y, además, están queriendo desmantelar algo que era muy importante para Almería y muy importante para Andalucía”, ha señalado.

A su juicio, este desmantelamiento han querido hacerlo, además, “con total desconocimiento de lo que hace el centro”. “Al menos que se informen, que se enteren de qué se hace en los centros públicos y, a partir de ahí, que tomen sus decisiones; y, si al final, lo que querían era colocar a alguien, me parece que no han sido las formas, no era el sitio y ha sido tirar por la borda un trabajo de prestigio y reconocimiento del CAF”.