Los chiringuitos, protagonistas del cupón de la ONCE

Los chiringuitos son los protagonistas del cupón de la ONCE del martes, 1 de agosto. Cinco millones de cupones difunden así la alegría gastronómica y musical de estos establecimientos bajo el lema ‘Sabor y amistad’, dos ingredientes que ofrecen los chiringuitos a su clientela.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado la imagen de este cupón al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortún, en un encuentro que han mantenido en el Paseo Marítimo de la Playa del Zapillo, con la perspectiva de los chiringuitos El Palmeral, El Sevillano Beach, Terraza del Mar y Tío Pepe.

“Este cupón quiere ser también un gesto de gratitud y reconocimiento a un sector que es sinónimo de profesionalidad y que tanto se identifica con nuestra forma de ser”, sostuvo la directora de la ONCE en la provincia. “Ya no se puede entender la vida de los chiringuitos sin la presencia de un vendedor de la ONCE, que son auténticos centinelas de la ilusión en pleno verano”, añadió María Jesús Segovia.

En España, el origen del chiringuito está en la localidad de Sitges (Barcelona), en la que se asentaron numerosos indianos de la burguesía catalana que se hicieron ricos en las Antillas. Visitaban los bares de la zona para tomar café con la frase “Ponme un chiringuito”, en alusión a ‘chiringo’, palabra antillana que se refería a un chorrito de agua o de café. En el paseo marítimo de Sitges existía un bar llamado ‘El Kiosket’ que, en el año 1949 fue renombrado como ‘El Chiringuito’ a propuesta del periodista César González-Ruano, para recordar sus viajes a Cuba.

Aunque el Diccionario de la RAE define la palabra chiringuito como “Quiosco o puesto de bebidas al aire libre”, en la actualidad los chiringuitos se han convertido en algo más. Sus propuestas gastronómicas son de primer nivel reuniendo en sus mesas a todo tipo de público y ofreciendo, también, un buen ambiente musical. Los hay clásicos, más modernos, con música en directo, pero siempre al lado del mar para poder disfrutar del aire o de los atardeceres playeros.

Y en ellos, también se pueden encontrar a los vendedores y vendedoras de la ONCE de las zonas playeras, que tratan de llevar la suerte a quienes frecuentan los chiringuitos.

Este elemento típico de las playas tiene su propio ‘himno’, la famosa canción ‘El chiringuito’, de Georgie Dann, que se inspiró en la Ley de Costas que entró en vigor en 1988 y que impidió que el músico encontrara un chiringuito abierto en la costa malagueña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes, 28 de julio, un bote de 87 millones de euros.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.