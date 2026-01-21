Un ciclista, testigo clave de la agresión de un hombre a su pareja en el Museo del Agua de Níjar

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha ratificado la condena de nueve meses de prisión para un hombre por un delito de maltrato en el ámbito familiar, tras considerar probado que agredió físicamente a su expareja en un lugar público. El tribunal ha desestimado el recurso del acusado gracias, en gran medida, a la declaración de un ciudadano que presenció los hechos mientras practicaba deporte por la zona.

El suceso ocurrió la tarde del 5 de agosto de 2023, en pleno verano. Sobre las 19:30 horas, la pareja se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el aparcamiento del Museo del Agua, ubicado en el municipio de Níjar. Lo que comenzó como una discusión verbal en el interior del habitáculo derivó rápidamente en violencia física.

Según recoge la sentencia firme, el hombre se bajó del asiento del conductor, rodeó el coche y abrió la puerta del copiloto, donde se encontraba la mujer. Acto seguido, la agarró fuertemente del brazo derecho y tiró de ella hasta sacarla del vehículo contra su voluntad. La fuerza empleada en el agarre provocó a la víctima un hematoma de dos centímetros, una lesión que requirió asistencia médica y tardó tres días en sanar.

El testimonio del ciclista

El agresor recurrió el fallo inicial del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería negando los hechos y asegurando que no había pruebas suficientes para condenarlo más allá de la palabra de su expareja. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desmontado su defensa apoyándose en una prueba testifical objetiva e independiente.

Un ciclista que pasaba por las inmediaciones del aparcamiento en el momento justo de la disputa observó la escena. Este testigo declaró en el juicio que vio claramente cómo el acusado sacaba a la mujer del coche "a la fuerza", corroborando punto por punto la versión de la víctima sobre la dinámica de la agresión. El tribunal destaca que este testigo no conocía a ninguna de las partes, por lo que su relato carece de cualquier interés espurio y goza de total credibilidad.

Condena firme

Además de la testifical, el informe forense confirmó que el moratón que presentaba la mujer en el brazo era totalmente compatible con haber sido agarrada y zarandeada tal y como describieron ella y el testigo.

Por todo ello, se confirma la pena de prisión y la orden de alejamiento que impedirá al condenado acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante dos años. También deberá indemnizarla con 120 euros por la lesión sufrida. La sentencia recuerda que, en casos de violencia de género, la declaración de la víctima, cuando es verosímil y está corroborada por elementos externos (como el ciclista y el parte médico), es prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia.