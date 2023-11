Nueva Andalucía, 500 Viviendas, Retamar... ¿Por qué no dan cita en mi centro de salud?

"Lo sentimos, las citas para los próximos días están ocupadas. En breve estarán disponibles nuevas citas. Por favor, vuelva a intentarlo próximamente". Es el peor mensaje que uno se puede encontrar cuando busca la asistencia de su médico de cabecera cuando síntomas como la fiebre, tos, infección o dolores desmantelan su cotidianeidad. En ese momento en el que se precisa diagnóstico y tratamiento, miles de almerienses se enfrentan a la dura realidad de la Atención Primaria en Almería cuya demora media para la consulta clínica, según denunciaba hace unas semanas la plataforma Marea Blanca, está en más de siete días, tiempo suficiente para que se cure el resfriado con automedicación o para que se complique la enfermedad si no fuera común. Pero hay una situación aún peor que conseguir la cita médica para una semana después y es ni siquiera poder solicitarla como ocurre estos días con pacientes de los consultorios de Nueva Andalucía, Retamar y Alborán en las 500 Viviendas (tal y como recoge la siguiente imagen).

La única alternativa viable, ante la imposibilidad de respuesta de ser atendidos por teléfono o las aplicaciones de Salud Responde o ClicSalud+, es presentarse a primera hora de la mañana, cuando todavía no ha amanecido en torno a las seis hasta las ocho que abre el mostrador de atención al público, como están haciendo desde haces semanas decenas de usuarios del centro de salud de Nueva Andalucía. Lo denunciaba el PSOE hace unos días reclamando medidas urgentes que no llegan ni a ese consultorio ni a los demás, así como también ponía de manifiesto que desde mayo no se están haciendo ecografías en el Distrito Sanitario Almería y que ante la imposibilidad invitaban a los pacientes a realizarlas en la sanidad privada.

Los vecinos de La Mojonera también se han tenido que desplazar en protesta hasta la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la capital para reclamar medidas ante las colas que tienen que hacer cada día para pedir cita en su consultorio que empuja a cientos de usuarios a tener que irse a otros centros de salud de municipios vecinos como el de Vícar para poder ser atendidos. En la actualización de las listas de espera del SAS que se conocía este miércoles se ha puesto de manifiesto que se habían incrementado las de intervención quirúrgica y bajaban las del especialista, pero no hay un baremo que mida los tiempos que tienen que esperar los almerienses para ver a su médico de Atención Primaria y son muchos, demasiados siendo un servicio esencial, los que no tienen ni tan siquiera la opción de conseguir una cita.