La ciudad, un clamor en contra del cierre de la planta de Cemex en Gádor

Cientos de personas participaron ayer en la manifestación convocada por CCOO y UGT para reclamar a la empresa cementera Cemex que no cierre la fábrica ubicada el municipio almeriense de Gádor, dentro de un ERE a nivel nacional que también implicará la clausura de la de Lloseta (Mallorca).

A las diez de la mañana daba comienzo una movilización que fue de la céntrica Puerta de Purchena hasta la Plaza de las Velas de la capital almeriense, y en la que han participado sindicatos, partidos políticos, representantes de diferentes administraciones y simpatizantes con la causa de estos trabajadores.

El secretario general de CCOO Almería, Antonio Valdivieso, exigió a Cemex que "no cierre la fábrica de Gádor, porque es rentable, es viable y por lo tanto no tiene ninguna justificación el cierre que pretende hacer", y ha dicho que espera que el "clamor" sea lo "suficientemente alto" para que el próximo 7 de noviembre no se ponga "encima de la mesa el ERE".

Reclamó la derogación total de la reforma laboral o como mínimo de los aspectos "más lesivos de la misma", una exigencia en la que coincide la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vida, quien ha dicho que Cemex debe reconsiderar su posición porque "todas las administraciones le van a facilitar para que puedan seguir manteniendo esa planta", que da trabajo a unas 300 personas de forma directa o indirecta.

"Creemos que los trabajadores se merecían primero una reunión previa con la empresa", manifestó Vidal, quien añadió que si el ERE se lleva a cabo se exigirá el "desmantelamiento de dicha empresa, cueste lo que cueste".

También participó en la manifestación la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, quien días atrás se trasladó a Madrid para reunirse con la dirección de Cemex y que ha manifestado que este ERE es "injusto", por lo que estará con los trabajadores "hasta el final".

El delegado del Gobierno de la Junta en Almería, José María Martín, subrayó la implicación del Gobierno andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, y los consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente ya han podido reunirse con el comité de empresa de Cemex para buscar alternativas, que pasan por reducir los costes energéticos de la empresa.

Recordó que el consejero de Empleo, Javier Carnero, mantendrá una reunión con Cemex y otra en el Ministerio de Trabajo, y culpó de esta situación la "reforma que introdujo el PP y que aún no ha sido posible derogar en el Congreso".

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, anunciaron que ambas instituciones debatirán en sus respectivos plenos sendas mociones, la del Consistorio para reclamar alternativas a Cemex, y la de la institución provincial para instar a la Junta que elimine trabas burocráticas a las empresas.

Según el presidente del comité de empresa, Antonio Orta, desde el anuncio de la liquidación de la planta de Gádor "se han perdido 22 puestos de trabajo" de forma indirecta a través de varios talleres que han despedido a varios trabajadores así como una empresa de transporte, que también habría prescindido de dos de los conductores que trasladaban piedra desde la cantera hasta la fábrica.

Orta solicitó el "apoyo de toda la provincia" en la manifestación y ha recalcado que la intención de los trabajadores es que "la fábrica se mantenga abierta". "Si Cemex no es capaz de hacerlo, que la ponga a la venta", ha dicho antes de recalcar la "eficiencia" de esta instalación, que es "viable al cien por cien".