La “ciudad de la marihuana” echa cimientos en Almería

No figuraba tal cual en el orden del día, pero el Plenario celebrado en el Ayuntamiento de la capital ha abordado una de las problemáticas de mayor complejidad en la que viven sumidos varios barrios de la ciudad como El Puche o San Cristóbal, a los que se suma La Fuentecica, La Esperanza o El Quemadero. La “ciudad de la marihuana”, como han hecho referencia concejales de la Corporación, se extiende, cimentándose cada vez en más viviendas dedicadas a este cultivo.

Miguel Cazorla "Los vecinos reciben presiones para vender por cuatro euros las casas de sus abuelos"

La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, mediante la cual su portavoz, Adriana Valverde, ha reclamado un largo listado de acciones al Ayuntamiento, ha abierto las puertas para que, tanto desde el equipo de gobierno como desde las bancadas de la oposición, se mostrara la inquietud de los representantes públicos hacia la situación de inseguridad en la que viven inmersos muchos vecinos que, incluso, reciben “presiones” para vender “las casas de sus abuelos” por “cuatro euros”. “Están jodidos”, apostillaba un ya Miguel Cazorla, fuera del Grupo Municipal de Ciudadanos.

El ahora concejal no adscrito introducía esta cuestión a la moción socialista, en la que no se menciona en ese largo listado de “debes” con los barrios las organizaciones que operan con este mercado de la droga, panorama contra el que también ha reclamado actuar el portavoz municipal de Vox. “Hay que hablar claro y denunciarlo públicamente”, sostuvo en su intervención Juan Francisco Rojas, quien precisa para estos barrios un “actuación integral” que abarque, además de infraestructuras y servicios, una vertiente social, mientras que el portavoz de Cs, Rafael Burgos, ha apostado de igual modo por un plan integral..

Recogía el guante por parte del equipo de gobierno el viceportavoz del PP, Carlos Sánchez, quien ha afirmado que el cultivo de droga es el “principal problema” que trasladan los vecinos de estos núcleos de la ciudad en las visitas que los ediles suelen realizar para lanzar una cuestión a modo de dardo político: “¿Cómo el PSOE no hace referencia a este problema en su moción?”, pregunta a la que el representante del PP daba él mismo respuesta con aquel dicho que “perro no come carne de perro” y recordando que la seguridad y, en este caso, la lucha contra el tráfico de drogas le corresponde a la Subdelegación del Gobierno.

Inmediatamente después, el PP ha retado a la portavoz socialista a impulsar la convocatoria de una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, con visita incluida a los barrios de La Esperanza, El Quemadero y La Fuentecica, calificando Sánchez al término de su intervención la moción socialista de “tendenciosa” por, entre otras cuestiones, “no cuantificar el coste de las actuaciones” solicitadas.

De esta manera, el equipo de gobierno ha votado en contra de la propuesta del PSOE, en la que se instaba al Ayuntamiento a la reposición de contenedores rotos, limpieza e instalación de imbornales, mantenimiento de zonas verdes, arreglo de aceras rotas y de mobiliario deteriorado, mejora del alumbrado, accesibilidad en pasos de peatones y limpieza de solares y su adecuación para aparcamientos, entre otras.

Valverde, incidiendo en que el propósito de su moción era recoger aquellas cuestiones que son competencia municipal, ha lamentado que el PP haya “perdido la oportunidad de sacar a esos barrios de la situación de abandono” que extendió al resto de Almería: La ciudad está hecha unos zorros. Dejen de echar balones fuera”.