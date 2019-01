Roberto Baca (Cs): “El pacto regional no tiene por qué influenciar en los de Almería”

–Habrá primarias en la capital y serán bastantes los candidatos, ¿es sinónimo de descontento?

–Es un proceso abierto por los estatutos. Cualquier afiliado que lleve 9 meses de afiliación puede presentarse a las primarias en cualquier lugar de España, y además, el lleve más de 6 podrá votar en el proceso de primarias. Es totalmente democrático. No se abre ningún periodo expreso ni distinto. Lo contemplan los estatutos.

–¿Qué sería lo mejor para Ciudadanos en esas primarias?

–Que se cumplan los estatutos, que salga quien diga los afiliados.

–Hace unos días que se ha tumbado la junta directiva de Roquetas, ¿cómo le afecta a usted?

–De ninguna forma, hubo un proceso abierto para elegir nueva Junta Directiva y ya está.

–¿Y qué interpretación hace?

–Nada, cambio de junta directiva y ya esta. Está registrado en los estatutos. Algunos opinaban que no se estaba trabajando como los estatutos requieren, un grupo de personas lo ganó y ya esta. No eran partidarios de cómo se trabajaba dentro de esa junta directiva.

–¿Entonces, por qué se ha trabajado mal y qué se debe corregir?

–Como en cualquier organización. Las juntas directivas son complementarias de los grupos municipales. Hay que tener contacto constante, promover acciones políticas, hablar con vecinos, con organizaciones y eso complementarlo con los concejales o el portavoz.

–Usted quiere presentarse de nuevo a las municipales en Roquetas.

–No lo sé. Veremos a ver lo que dice el partido. No tenemos noticias. Hasta que no se abra proceso para elegir candidato. Primero número uno y después a partir del dos. Yo estoy a disposición del partido.

–Amat seguro que va a estar en las elecciones de Roquetas, ¿cual es la estrategia de Cs hasta el día de las votaciones?

–Trabajar. En Roquetas tendremos que hacer un estudio para la siguiente campaña electoral.

–¿Trabajar sin saber quien se presentará como candidato?

–Hay un equipo de trabajo.

–Es más difícil sin saber quién va a ser el candidato.

–En absoluto.

–¿Hay premisas sobre posibles pactos?

–No va a influenciar nada en el partido el que tengamos un pacto con el PP a nivel autonómico. Cada localidad tratará tema por tema. Si nosotros ponemos sobre la mesa nuestros puntos y no se aceptan, no se harán.

–Se negociará pueblo a pueblo.

–Si ya se hizo en 2015, imagínate ahora.

–Usted se ha dedicado más tiempo a la Diputación que a Roquetas, ¿cuál es su balance político de ambas administraciones?

–En Roquetas, el trabajo lo han hecho mis compañeros. Yo he tenido desde hace algún tiempo unas comisiones, la de Hacienda, hasta hace un año, y administración de la ciudad, que es todo el tema de personal. Realmente, se ha trabajado punto por punto y se ha intentado que nuestras mociones se aceptaran por el equipo de Gobierno. Ha habido mucha variedad en cuanto a las votaciones. Una de las cosas que dije al principio en Diputación es que nunca diría que no a una buena iniciativa de otro partido. De hecho, a mi no me han votado muchas iniciativas muy buenas y eso no me ha influenciado para nada a la otra de votar a otros. El balance de Diputación es bueno.

–¿Han menospreciado sus iniciativas en Diputación?

–Ellos han actuado con un interés partidista. Es el tema de llevar Wifi a todos los colegios de la provincia no se acepta porque decían que estaban preparando ya un programa. Mi iniciativa no era para que Diputación lo hiciera. Era para que pidiera los fondos a la UE. Al final se quedó sin esos fondos. Un turista no puede llegar a un pueblo y no tener wifi. Está el Plan Provincial Anti Mosquitos porque se detectaron plagas en otros sitios, no solo en El Ejido y Roquetas. Era una actuación provincial. Pero la excusa que pusieron es que era competencia municipal. Pero se les puede asesorar a los pueblos. Luego está Fical, que se debe presupuestar por 350.000 euros, pero llegan viniendo facturas y se pone al triple. Fical proyecta a Almería, pero una cosa es eso y otra cosa es el sobrecoste. Queremos saber por qué sucede eso. Se parte de un presupuesto de 350.000 euros y vamos por el millón. Nosotros no podemos trabajar como si fuéramos por una empresa privada. También lanzamos una ordenanza del cine para unificar la provincia, porque cada municipio tiene una normativa distinta. Solicitamos una ventanilla única en Diputación para agilizar los trámites de rodajes. Normalmente tardan dos meses en darte un permiso para grabar incluso un spot publicitario. Se negaron incluso en crear una sala de lactancia en Diputación, que tendría casi un coste cero. No sé que problema ético hay para oponerse a eso.

–¿Hay alguna iniciativa aprobada?

–El anillo museístico para cuando cualquier turista llegue a Almería reciba un bono con 15 visitas a distintos puntos de la provincia. Se aprobó pero no se ha llevado a cabo. Ellos dicen que está en marcha.

–Ahora con Javier Aureliano...

–Dirá que está en marcha.

–¿No cree que ha hecho una oposición blanca?

–Descalificar a las personas no es lo mío. Las cosas se pueden decir con educación y contundencia. Yo regaño a las dos partes cuando se enfrentan. No hay pleno en que no se enganchen. Si ellos creen que la forma de trabajar es descalificar... lo suyo sería ponernos de acuerdo en cosas.

–Es la primera vez que entra en política, ¿se decepciona?

–No, porque se intuye. Los que venimos de una profesión civil y seguimos la política sabemos lo que puede hacer. Al principio suponía aprender la forma de trabajo, pero eso ya ha cambiado mucho.