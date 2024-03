La clase media reina entre los almerienses

El 76,4% de los almerienses pertenecen a la clase media. O al menos eso aseguran en función de sus ingresos. Aunque, en realidad, no todos se localizan en la zona mitad más exacta. El 3,5% se considera clase alta y media alta, el 50% clase media y el 22,9% clase media-baja.

Además, el 13,7% de la población almeriense se percibe a sí misma como perteneciente a la clase media o baja, lo que sugiere una cierta inseguridad o precariedad económica en una parte de la población.

En lo que respecta a los ingresos, el sueldo bruto promedio anual en Almería se sitúa en 15.957 euros, una cifra que está por debajo de la media andaluza, la cual es de 17.233 euros. Esto podría indicar una brecha salarial en la región, así como diferencias en la percepción de clase social según los ingresos.

Una tendencia interesante es el aumento significativo en los salarios de los jóvenes menores de 30 años en Almería, quienes han experimentado un incremento considerable en sus ingresos, alcanzando un promedio de 9.907 euros brutos anuales. Esta situación los coloca como los segundos mejor remunerados en toda Andalucía, solo superados por Málaga.

A medida que aumenta la edad, también se observa un aumento en los salarios. Por ejemplo, los almerienses de 30 a 39 años reciben un salario medio de 15.257 euros brutos al año, mientras que aquellos de 40 a 49 años obtienen un salario medio de 17.929 euros brutos anuales.

Los hogares con ingresos más altos son los que tienden a identificarse más frecuentemente como pertenecientes a la clase "alta" o "media-alta". Sin embargo, las categorías sociales se superponen en varios niveles de ingresos.

Por ejemplo, el 21,5% de las personas que viven en hogares con ingresos netos mensuales inferiores a 1.100 euros consideran que pertenecen a la clase media. Este porcentaje se eleva al 55,6% entre aquellos que residen en hogares con ingresos superiores a 5.000 euros netos al mes.

Un 5% de los encuestados expresa no creer en la noción de "clases" o identificarse con una categoría diferente a las mencionadas anteriormente. Además, el 2,9% no ha querido o no ha podido especificar a qué clase pertenecen.

La Comunidad de Madrid (10,5%) es donde una mayor proporción de población se percibe como parte de la clase "alta" o "media-alta", seguida por el País Vasco (8,3%) y Cataluña (7,3%).

Por otro lado, las comunidades autónomas con una mayor proporción de personas que se consideran de clase media-baja incluyen el Principado de Asturias (29,6%), Cataluña (27,9%), Comunidad Valenciana (26,9%), Aragón (26,9%) y Cantabria (26%).

En cuanto a la percepción de clase "baja" o "pobre", las comunidades autónomas con las mayores tasas son Galicia (15,7%), Castilla-La Mancha (14,1%), Canarias (13,8%), Principado de Asturias (13,6%) y Cantabria (12,9%).

Un aspecto interesante es la relación entre la edad y la percepción de clase social: los más jóvenes tienden ligeramente a considerarse parte de una clase social más alta.

El 9,2% de las personas de entre 20 y 29 años se considera de clase alta o media-alta, una cifra que disminuye gradualmente con la edad hasta llegar al 4,5% entre los mayores de 70 años. Sin embargo, este declive no implica necesariamente una devaluación de clase, ya que las respuestas "otras" y "NS/NC" también aumentan con la edad.

Finalmente, las personas que viven en capitales tienden a sentirse más a menudo parte de la clase alta o media-alta: el 9,1% de los habitantes de una capital autonómica se autoubica al menos en esa categoría. En contraste, en los municipios que no son capitales, este porcentaje es del 5%.

Asimismo, aquellos que residen en municipios que no son capitales tienden a identificarse más frecuentemente como parte de la clase media-baja o baja.

Este análisis independiente fue llevado a cabo por el consultor de comunicación Pablo Gracia utilizando los microdatos de todos los barómetros del CIS del último año.

Pablo Gracia, consultor de comunicación en apablo.com, ha explicado que "estas cifras reflejan la percepción de clase social de los encuestados, aunque en la realidad puedan ser considerados como pertenecientes a una clase completamente diferente. '¿A qué clase social diría usted que pertenece?' fue la pregunta exacta, por lo que siempre estamos hablando de una cuestión subjetiva".