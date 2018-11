La cochera-mezquita del imán, segunda clausurada en un mes

Agentes de paisano de la Policía Nacional en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y una decena de efectivos de la Policía Local de El Ejido certificaron en la mañana de ayer en la barriada ejidense de San Agustín que se hacía efectiva la clausura administrativa impuesta por el Ayuntamiento de El Ejido de un local, que hacía las veces de mezquita, en el que ofrecía sus servicios a la comunidad musulmana el imán que fue expulsado de España este miércoles por su peligrosa radicalización yihadista. Es el segundo de estos centros religiosos que se cierran en el municipio en menos de un mes, ya que a mediados del pasado mes de octubre era clausurado otro, ubicado en la calle Brasilia, junto al conocido Bulevar de El Ejido.

El mismo miércoles, una vez que se conoció la expulsión del territorio nacional del marroquí de 40 años Abdelouahab E., quien además se encontraba en situación irregular en nuestro país y había sido investigado previamente por terrorismo, el gobierno ejidense comunicó a los responsables del local ubicado en la calle Arenal de San Agustín que debía ser cerrado en menos de 24 horas, arguyendo entre otros motivos su ilegalidad para el desarrollo de las actividades religiosas que se estaban celebrando en su interior, donde ofrecía sus proclamas extremistas el reseñado imán marroquí ahora expulsado. Los agentes no perdieron de vista este local, una cochera de una vivienda situada en la zona de El Limonar, a la salida de San Agustín. Los policías constataron que el mismo miércoles siguió la actividad en dicha 'mezquita', pero no así este jueves, festivo, cuando ya no se abrieron sus puertas. Ayer viernes, día más importante de rezo para los musulmanes, se montó un operativo con la participación de la USCI (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de El Ejido) y agentes de paisano, tanto de la Policía Nacional como del CNI, que acudieron con la intención de precintar el local, en el caso de que hubiera reabierto sus puertas.

Una decena de agentes de la Policía Local se preparó para intervenir, aunque no fue necesario

El operativo de agentes locales dispuestos a intervenir aguardó preparado en la cercana Plaza de Colonización de San Agustín, aunque finalmente recibieron la orden de no actuar, una vez que se certificó que los responsables de la 'cochera-mezquita' no tenían intención de abrir sus puertas. En la persiana del local, un escueto cartel anunciaba a quien pudiera interesarle que el local se encontraba 'Cerrado', por lo que no fue necesario que se precintara de forma oficial por la Policía Local.

El propio alcalde, Francisco Góngora, anunciaba a primera hora de la mañana de ayer que a lo largo del día sería clausurada esta 'mezquit'a, aunque aseveró que "no hemos querido adelantarnos por razones que no puedo comentar públicamente". Y es que el operativo de ayer era solo la culminación de las pesquisas que se han seguido en el entorno del reseñado imán. Los agentes han investigado en los últimos días a su círculo más cercano y han sido varios los residentes en San Agustín sobre los que se ha puesto especialmente el foco, albergándose sopechas de que estaban siendo objeto de adoctrinamiento de carácter extremista por parte del ahora expulsado. La presencia ayer de los agentes de la Comisaría General de Información y del propio CNI, que trabajaron de incógnito en un número aproximado de una decena según pudo constatar este periódico en el lugar de los hechos, fue encaminada también a obtener más información de este círculo de confianza del imán, que ahora se sabe en el foco de la vigilancia policial. No obstante, no trascendió oficialmente que se produjera ninguna detención.

El Ayuntamiento de El Ejido ha cerrado distintos locales ubicados tanto en el centro urbano principal como en otros núcleos ejidenses. Estas instalaciones proliferan ante el gran número de musulmanes, especialmente magrebíes, que son vecinos del municipio, y en todos los casos han sido clausurados por no estar legalizados o no cumplir con distintas normativas municipales. El penúltimo de ellos se cerraba hace apenas tres semanas en una ubicación muy céntrica: el número 3 de la calle Brasilia, junto a la avenida principal de El Ejido, el conocido Bulevar. Al igual que el clausurado ayer en San Agustín, ningún cartel o indicación en la puerta identifica a éste como 'mezquita'. Todavía permanecen, aunque maltrechas, las cintas y carteles de la Policía Local que daban fe de la clausura de este centro musulmán. Tras la valla metálica, un cartel en árabe indica que dentro es (era) obligatorio apagar o silenciar los móviles.