Varios coches quedan sepultados por el derrumbe de un cerro del polígono La Juaida de Viator

Derrumbe en el Polígono Industrial La Juaida de Viator, con varios coches atrapados.

Varios vehículos, al menos tres según los testigos, han quedado sepultados bajo toneladas de tierra tras el derrumbe de parte de un cerro en el Polígono Industrial La Juaida, en Viator.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 13:30 horas de este jueves, según informa Emergencia 112 Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Almería, Bomberos del Poniente, Policía Local de Viator, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Sobre los vehículos han caído enormes piedras causando graves destrozos en los mismos. Al menos serían dos turismos y un furgón los coches afectados. Según algunos testigos, sobre ese cerro trabajaba maquinaria de las obras de la línea de Alta Velocidad de Murcia a Almería.

Según las primeras inspecciones, en los vehículos afectados no había personas, aunque por el momento no puede descartarse que haya víctimas que estuvieran fuera de los coches, según han manifestado desde la Guardia Civil. Se ha pedido la intervención de perros especializados en la detección de personas por si fuera necesario.

Un furgón afectado por el derrumbe en La Juaida. / Diario de Almería

En estos momentos se ha movilizado maquinaria pesada para poder retirar las grandes rocas y piedras desprendidas del cerro para después realizar una inspección más minuciosa del lugar del siniestro y descartar que haya víctimas del derrumbe.