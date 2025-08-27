“Está en coma inducido crítico”, dice la familia del hombre que mordió a un agente en Garrucha

Un agente de la Guardia Civil resultó herido en la madrugada del martes en Garrucha (Almería) durante una intervención en un domicilio particular. La actuación se produjo tras una llamada de la familia del hombre, que solicitaba asistencia médica porque él se encontraba alterado y necesitaba valoración sanitaria.

Según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, durante la intervención el hombre mordió a un agente, provocándole la amputación parcial de un dedo. Otros efectivos también resultaron agredidos en el lugar. El agente herido fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Al día siguiente, la familia del detenido difundió un mensaje en redes sociales para explicar su versión de los hechos. En él, aseguran que su familiar “está en coma inducido crítico" y sostienen que su hermano "no ha sido agresivo nunca con nadie”.

"Un brote psicótico"

Los familiares explican que inicialmente solicitaron la intervención de los médicos sanitarios, y que, a partir de ahí, se llamó a la Guardia Civil como refuerzo. Según ellos, “desde un primer momento necesitábamos que los médicos lo valoren para valorar tema psiquiatra”, indicando que el hombre atravesaba un brote psicótico.

Al relatar lo que encontraron al regresar a la habitación, la familia dice que vieron a su hermano “ensangrentado toda la cara, todo el cuerpo, el pie destrozado y bocabajo respirando profundo”. Subrayan que lo ocurrido fue un desenlace inesperado y que su objetivo era que recibiera atención médica.

En el mensaje, la familia también pide respeto y prudencia: “Gracias a dios todo el mundo lo conoce… queremos estar tranquilos y que mi hermano se recupere. Simplemente queríamos que vieran que está enfermo y no es un criminal como lo están poniendo””.

"No estaba agresivo"

Destacan que, antes de la intervención, su familiar estaba alterado pero “no agresivo con nadie”, y que llamaron a los servicios médicos precisamente para que se valorara su estado de salud mental. La familia asegura que durante la intervención estuvieron presentes varias personas que presenciaron los hechos.